Bayburt'ta yeni dönemde üniversite güvenliği için koordineli önlemler

Vali başkanlığında güvenlik toplantısı:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen Üniversite Güvenlik Toplantısı'nda, yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin güvenlik önlemleri gözden geçirildi. Toplantının temel gündemi, öğrencilerin güvenli eğitim ortamlarında öğrenimlerini sürdürebilmelerinin sağlanması oldu.

kampüs ve çevre tedbirleri:

Görüşmelerde, üniversite yerleşkeleri ve çevresinde uygulanacak genel tedbirler tartışıldı. Fiziksel güvenlik önlemlerinin yanı sıra, risk odaklı denetim planları ve kampüs emniyetinin korunmasına yönelik koordinasyon mekanizmaları üzerinde duruldu.

yurt güvenliği ve kurumlar arası iş birliği:

Toplantıda ayrıca KYK yurtlarında kalan öğrencilerin güvenliği için alınan önlemler masaya yatırıldı. Kurumlar arası bilgi paylaşımı, ortak denetimler ve acil durum iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi konuları öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Aydoğan Karasu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Bilgin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Tecim ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse katıldı; katılımcılar, yerel güvenlik uygulamalarının etkinleştirilmesi ve koordinasyonun artırılması yönünde mutabık kaldı.

Yetkililer, alınan kararların uygulanması ve takip edilmesi için ilgili birimler arasında düzenli toplantı ve raporlama mekanizmalarının sürdürüleceğini bildirdi. Amaç, öğrencilerin hem kampüs içinde hem de yurt ortamlarında huzurlu ve güvenli bir eğitim hayatı sürdürmesini sağlamaktır.

BAYBURT’TA ÜNİVERSİTE GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ