Zafer Uysal: Karşıyaka’yla adım adım liderliğe

göreve geliş ve takımın ivmesi:

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezon başında Burhanettin Basatemür yönetiminde şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. İlk 4 haftada beklenen sonuçları alamayan yeşil-kırmızılılarda yönetim yollarını ayırdı ve takımın başına Zafer Uysal geldi. Uysal yönetiminde kulüp, lig ve kupada oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir çıkış yakaladı.

Uysal, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada ekibin hedefini netleştirdi: 'Maç maç ilerleyeceğiz.' Göreve geldiklerinde takımın ligde sadece 2 puanı bulunduğunu, 'eksi 10'dan bu noktaya geldiklerini' hatırlatan tecrübeli teknik adam, oyuncuların gösterdiği reaksiyon ve çalışma disiplininin sonucu puanlara yansıdığını belirtti.

antrenman öncelikleri ve oyun anlayışı:

Uysal, sezon başında tam hazır olmayan oyuncuların eksiklerinin giderilmesine odaklandıklarını söyledi. Takım savunması, topun arkasına geçme ve doğru pozisyon alma gibi temel konuların antrenmanların ana eksenini oluşturduğunu vurguladı. Buna paralel olarak kapalı savunmalara karşı şut çalışmaları, ara pasları, savunma arkasına koşuları ve kenar ortalarını düzenli yaptıklarını açıkladı.

Teknik direktör, bu çalışmaların sahaya olumlu yansıdığını, oyuncuların potansiyellerini sahada göstermeye başladığını ve özgüven kazandıklarını ifade etti. Uysal, sahadaki performansın tribünlere de yansıdığını ve bu döngünün takımın moralini yükselttiğini belirtti.

biga maçı odak noktası:

Planlamalarında önceliğin her zaman bir sonraki maç olduğunu söyleyen Uysal, 'Süreci iki veya üç maçlık dönemler halinde değil, maç maç değerlendirmek gerekiyor' dedi. Önlerindeki Biga ve Gemlik karşılaşmalarına tek tek bakacaklarını aktaran Uysal, Biga hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: 'Biga, geçen sezon BAL’dan yükselen dinamik ve güçlü bir takım. Yanılmıyorsam 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetleri var. Küçümsenecek bir rakip değil. Ancak kendi sahamızda, taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz.' Uysal, tüm motivasyon ve konsantrasyonlarının öncelikle Biga maçına yönelik olduğunu ekledi.

kadro yönetimi, Erol ve kupa hedefleri:

Kadroda derinliğin sağladığı avantajı vurgulayan Uysal, uzun kadrolu yapının lig ile kupayı bir arada götürürken rotasyon yapmayı kolaylaştırdığını söyledi. Erol’un takıma dönüş sürecine değinen teknik adam, oyuncunun sezon başındaki hazırlık dönemine katıldığını, uzun bir aranın ardından cezalarının bitmesiyle yeniden takımda olacağını belirtti. 'İlk etapta kendisine forma vermeyebiliriz ama ilerleyen süreçte ondan yararlanacağız' dedi ve mevcut oyuncuların iyi performans gösterdiğini vurguladı.

Kupa özelinde Uysal, 'Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz' yaklaşımını benimsediklerini, kupayı kazanmayı şimdiden söylemenin gerçekçi olmayacağını ancak sahada mücadeleyi eksik etmeyeceklerini belirtti. Genç oyuncular ve U19’dan kadroya dahil edilen isimlerin kupada değerlendirilebileceğini, bu sayede hem dinamik tutma hem de oyuncu gelişimine katkı sağladıklarını ifade etti.

'Amacımız bütün maçları kazanıp lider olmak' diyen Uysal, Karşıyaka camiasının beklentilerinin farkında olduklarını ve hedefe maç maç ilerleyerek ulaşmak istediklerini tekrar etti. Taraftarlara ilişkin olarak ise şunu söyledi: 'Sabır değil, destek istiyoruz.' İç saha maçlarında taraftarın yarattığı atmosferin hem rakibi tedirgin ettiğini hem de takımın mücadele gücünü artırdığını belirterek önümüzdeki zorlu karşılaşmalarda bu desteği hissetmek istediklerini sözlerine ekledi.

KARŞIYAKA TEKNİK DİREKTÖRÜ ZAFER UYSAL