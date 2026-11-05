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mobil kanser tarama aracı 2026'da üç kadına meme kanseri teşhisi koydu

Bilecik'te Mobil Kanser Tarama Aracı 2026'da 1.463 mamografiyle 83 ileri tetkike yönlendirilen kadından 3'üne meme kanseri tanısı koydu, erken teşhis vurgulandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

mobil kanser tarama aracı 2026'da üç kadına meme kanseri teşhisi koydu

Mobil Kanser Tarama Aracı ilçe ve köylerde erişimi kolaylaştırıyor

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında hizmet veren Mobil Kanser Tarama Aracı, 14 Ekim 2021'den bu yana merkez, ilçe, köy, fabrika ve pazar alanlarında vatandaşlara yerinde tarama hizmeti sunuyor. Araç, özellikle sağlık kuruluşlarına erişimde güçlük yaşayan kişilere ulaşarak kanserin erken dönemde tespit edilmesine katkı sağlıyor.

2026 verileri:

2026 yılı içinde gerçekleştirilen mamografi taramaları sonucunda 83 ileri tetkike yönlendirilen kadından 3'üne meme kanseri tanısı kondu. Aynı dönemde araçla 1.463 kadına mamografi çekimi, 284 kadına HPV-DNA testi uygulandı ve toplam 2.006 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında eğitim verildi.

Toplam çalışma sonuçları ve hedefler:

Ekim 2021’den bu yana yürütülen çalışmalarla toplam 15.884 kişiye kanser farkındalık eğitimi verildi. Bu süreçte Mobil Kanser Tarama Aracı ile 10.579 kadına mamografi, 2.772 kadına HPV-DNA testi ve 1.053 kişiye gaitada gizli kan testi uygulandı. Yapılan taramalar sonucunda 718 kişi ileri tetkik için sağlık kuruluşlarına yönlendirilirken, değerlendirilen vakalar neticesinde 29 kişiye kanser tanısı kondu.

İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, aracın erişimi kolaylaştırarak koruyucu sağlık hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılmasına yardımcı olduğunu belirtti. Damkacı, kanser taramalarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Unutmayalım, erken teşhis hayat kurtarır" mesajını yineledi.

BU TIRDA 3 KADINA MEME KANSERİ TANISI KONULDU

BU TIRDA 3 KADINA MEME KANSERİ TANISI KONULDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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