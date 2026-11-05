Mahalle muhtarları organ bağışında toplum köprüsü olarak tanımlandı

etkinlik ve amaç:

Akdeniz Üniversitesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen toplantıda Antalya'nın mahalle muhtarlarına organ bağışının önemi anlatıldı. Etkinlik, bağış süreçleri ve toplumda farkındalık oluşturmanın yolları üzerinde odaklandı. Organizasyona üniversitenin yöneticileri, organ nakli merkezinden uzmanlar, kent konseyi temsilcileri ve çok sayıda muhtar katıldı.

muhtarların rolü ve e-Devlet kolaylığı:

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, muhtarların toplumla en yakın temas kuran kişiler olduğunu belirterek, farkındalığın en iyi şekilde yayılmasında onların kritik bir rol oynayacağını vurguladı. Özkan, organ bağışının e-Devlet üzerinden yapılabildiğini ve tek bir bağışla 8 kişiye can olunabileceğini hatırlattı. Ayrıca beyin ölümü gerçekleşmeden hiçbir organın alınmadığını ve işlemlerin etik, hukuki çerçevede yürütüldüğünü ifade etti.

Rektör Özkan toplantıda bilimin ve üniversitenin desteklenmesine değinirken, organ bağışının toplumsal sahiplenme gerektiren bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Muhtarlardan bu mesajı mahallelerinde yaymaları ve halkın sorularını doğru kaynaklarla yanıtlamaları istendi.

tıbbi gerçekler ve rakamsal tablo:

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'de en çok organ nakli yapılan merkezlerden biri olduklarını ve her türlü naklin uygulanabildiği merkezlerden biri olduklarını belirtti. Prof. Dr. Ömer Özkan, organ yetmezliğinde yapay organ ve hayvandan insana nakil çalışmalarının henüz etik ve teknik açıdan uzun bir süreci bulunduğunu, bu yüzden karaciğer, böbrek veya kalp yetmezliğinde tek kesin çözümün nakil olduğunu vurguladı.

Ülke genelindeki verilerde de eksikliğin sürdüğünü aktaran Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'de yılda yaklaşık 600 ila 2 bin beyin ölümü vakası tespit edildiğini ancak bununlardan yalnızca yaklasık 300 kadarının organ bağışıyla sonlandığını söyledi ve bunun 85 milyonluk bir ülke için yetersiz olduğunu belirtti.

toplumsal direnç, eğitim ve çağrılar:

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt muhtarların yerel demokrasideki önemine işaret ederek organ naklinin dini ve bilimsel açıdan sakıncasının olmadığının halka iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Kurt, cuma hutbeleri gibi dini iletişim kanallarının bu bilgilendirmede kullanılmasının önemine dikkat çekti ve Akdeniz Üniversitesi'ndeki ekiplerin rahim nakli gibi ileri düzey uygulamalarına vurgu yaptı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Nilgün Bilal, beyin ölümü gerçekleşmeden hiçbir organ nakli sürecinin başlatılamayacağını ve tüm süreçlerin etik, hukuki ve bilimsel çerçevede yürütüldüğünü hatırlattı. Toplantıda ayrıca sosyal medyadaki dezenformasyonlara karşı doğru bilginin yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

Etkinlikte organ bağışı yapmış veya yakınları nakil olmuş muhtarlar ve sivil toplum temsilcileri deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar arasında A Milli Takım ve Antalyaspor Amigosu Miloş Recep Güler ile Akdeniz Kent Konseyi Gençlik ve Spor Grubu Üyesi Nurettin Mutlu da yer aldı; Mutlu e-Devlet üzerinden bağış yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Toplantı, bilgilendirme, teşekkür konuşmaları ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Etkinliğe katılanlar arasında Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Ömer Özkan, Semanur Kurt, Nilgün Bilal ile Antalya Muhtarlar Derneği ve ilçe muhtarlar derneklerinin başkanları yer aldı.

ANTALYA'DA MAHALLE MUHTARLARINA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ ANLATILDI