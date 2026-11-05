Gençler limon bahçesinde üreticinin yanında

etkinliğin amacı ve organizasyon:

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Mahallesi’ndeki limon bahçelerinde düzenlenen etkinlik, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğin temel hedefi, gönüllülük bilincini geliştirmek ve gençleri sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almaya teşvik etmek olarak açıklandı.

saha çalışması ve katılımcı deneyimi:

Gönüllü gençler, üreticilerle birlikte dalından limon toplayarak tarımsal üretim sürecini yerinde görme fırsatı buldu. Katılımcılar, limon hasadı sırasında pratik bilgi edinmenin yanı sıra doğayla iç içe çalışmanın ve üretimin zorluklarını doğrudan deneyimlemenin önemini vurguladı. Bu saha çalışması gençlere, tarımsal üretimin günlük emek ve zaman gerektirdiğini gösterdi.

toplumsal etkiler ve gelecek adımlar:

Etkinlik, gençler arasında dayanışma, paylaşma ve birlikte hareket etme kültürünün pekişmesine katkı sundu. Organizasyon yetkilileri, benzer faaliyetlerin yerel üretime yönelik farkındalığı artırma ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırma amacını taşıdığını belirtti. Uluslararası Gençlik Merkezinin, gençleri üretim, dayanışma ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle buluşturan etkinliklerine devam edeceği bildirildi.

GENÇLER ÜRETİCİNİN EMEĞİNE ORTAK OLDU