Bilecik’te ıslak zemin motosikleti devirdi: iki yaralı

Bilecik'te motosiklet yağış nedeniyle devrildi

Dün gece Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra mevkiinde meydana gelen kazada, yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu bir motosiklet sürücüsü kontrolü kaybedip devrildi. Olayda iki kişi yaralandı.

Kaza anı:

Kazada, Bozüyük'ten Eskişehir yönüne seyir halinde olan Ercan A. (24) idaresindeki 26 AHH 326 plakalı motosikletin, yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattığı bildirildi. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan Sıdıka Nur K. (20) yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili olarak trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

BİLECİK'İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE YAĞIŞ SEBEBİ İLE KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.