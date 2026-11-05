Dolar 50,0425 +0,03%
Euro 56,3782 +0,23%
Bist 11.485,44 +0,06%
Altın Gram 6.664,40 +1,70%
EUR/USD 1,1245 +0,09%
Brent Petrol 95,31 +0,73%
--°

Bilecik’te ıslak zemin motosikleti devirdi: iki yaralı

Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra mevkiinde yağışla kayganlaşan zeminde kontrolü kaybeden Ercan A. (24) ile Sıdıka Nur K. (20) yaralandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik’te ıslak zemin motosikleti devirdi: iki yaralı

Bilecik'te motosiklet yağış nedeniyle devrildi

Dün gece Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra mevkiinde meydana gelen kazada, yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu bir motosiklet sürücüsü kontrolü kaybedip devrildi. Olayda iki kişi yaralandı.

Kaza anı:

Kazada, Bozüyük'ten Eskişehir yönüne seyir halinde olan Ercan A. (24) idaresindeki 26 AHH 326 plakalı motosikletin, yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattığı bildirildi. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan Sıdıka Nur K. (20) yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili olarak trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

BİLECİK&#039;İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE YAĞIŞ SEBEBİ İLE KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU...

BİLECİK'İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE YAĞIŞ SEBEBİ İLE KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siverek'te dijital izler sonucu yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi
images

Ayaz köyünde yağmur tedirginliği: dere evlerin bahçesine dayandı
images

Nevşehir'de geri geri manevra yapan alkollü sürücü araca çarpıp kaçtı
images

Selin ardından sabah temizlik seferberliği Dörtyol'da başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gültepe semt pazarı 64 yıl sonra kapalı mekâna taşınıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı COP31'de sporu ve gençleri iklim eyleminin odağına taşıyor

Palandöken'de mevsimlerin büyüleyici buluşması

Karabük'te eğitim ortamlarını yerinde inceleyen il milli eğitim müdürü

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam