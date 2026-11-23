TEKA buluşması İstanbul'da gerçekleşti:

Ankastre, beyaz eşya ve mutfak çözümleri alanında faaliyet gösteren TEKA, Türkiye genelindeki bayi ve iş ortaklarını İstanbul'da düzenlenen buluşmada bir araya getirdi. "Hayata Tat Katan Anlar" temasıyla gerçekleşen etkinlikte 2026 yılı değerlendirmeleri yapıldı, saha geri bildirimleri alındı ve 2027 stratejisi ortak bir yol haritası çerçevesinde paylaşıldı.

Gün boyu süren program; üst yönetim sunumları, soru‑cevap panelleri, ürün kategori sunumları ve birebir görüşmelere yer vererek bayilerin saha deneyimlerini ve bölgesel ihtiyaçlarını detaylı şekilde masaya yatırdı. Etkinlik sırasında kurulan ürün sergileme alanı, bayilere şirketin yeni ürün gamını yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı sundu.

2027 hedefleri ve Midea Group desteği:

Midea Group Türkiye Genel Müdürü Aydın Kuzaltı açılış konuşmasında 2027 hedeflerini iş ortaklarıyla paylaştı. Kuzaltı, TEKA'nın Türkiye'deki 35 yıllık başarı hikâyesinin temelinde bayilerle kurulan güvene dayalı iş birliklerinin bulunduğunu vurguladı ve "2027'de pazar payını büyütme ve bayi ağını güçlendirme" hedefini açıkladı.

Kuzaltı, hedeflere ulaşmada Midea Group çatısı altında olmanın sağladığı avantajlara dikkat çekti; Midea Group'un 200'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösterdiğini, yaklaşık 200 bin çalışanı bulunduğunu ve beş kıtada 60'tan fazla üretim tesisi ile 60'ın üzerinde Ar‑Ge merkezine sahip olduğunu hatırlatarak, bu ölçeğin TEKA'nın ürün geliştirme, tedarik ve bayilere sunduğu desteğe doğrudan yansıdığını belirtti.

Satış, pazarlama ve sahadan gelen geri bildirimler:

Midea Group Türkiye Satış Direktörü Doğukan Köroğlu etkinlikte 2026'nin genel ticari değerlendirmesini ve 2027 vizyonunu paylaştı; yılın satış performansı, kanal bazında öne çıkan gelişmeler ve bayi ağıyla birlikte hayata geçirilecek büyüme planları sunumun ana başlıkları oldu. Midea Group Türkiye Pazarlama Müdürü Assem Assemgali ise çoklu marka stratejisi kapsamında yürütülen 360 derece pazarlama faaliyetleri, marka bilinirliğini artırmaya yönelik kampanyalar ve yeni dönem iletişim planlarına dair bilgi verdi.

Programın panel bölümünde Ürün Müdürü Ali Kaya, Satış Müdürü Zekeriya As ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü İsa Güleç ürün gamı, satış süreçleri ve satış sonrası hizmet standartları hakkında bilgi sunarken, bayilerin sorularını yanıtladı. Panelde ayrıca satış performansı ve kanal bazlı gelişmeler değerlendirildi; TEKA'nın son 5 yıldır aralıksız aldığı müşteri memnuniyeti ödülleri de satış ve hizmet süreçlerinin odağında yer aldı.

Etkinlik boyunca şirket ekipleriyle yapılan birebir görüşmelerde ürünler, kampanyalar ve bölgesel ihtiyaçlar üzerine kapsamlı fikir alışverişi gerçekleştirildi. TEKA, bayi ağını büyütmeyi temel strateji olarak belirleyerek 2027'yi iş ortaklarıyla birlikte atılacak somut adımlarla ilerlemeye hazırlıyor.

TEKA, TÜRKİYE GENELİNDEKİ BAYİ VE İŞ ORTAKLARIYLA İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ. ETKİNLİKTE 2026 YILININ DEĞERLENDİRMESİ YAPILIRKEN, MARKANIN 2027 STRATEJİSİ VE BÜYÜME HEDEFLERİ İŞ ORTAKLARIYLA BİRLİKTE ELE ALINDI.