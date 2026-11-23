Sarıgöl mutfağında ısırgan ve ebegümeci:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ısırgan otu ve ebegümeci bu sezon bol miktarda görüldü. Bahçelerde, yol kenarlarında ve boş arazilerde başlayan çoğalma, bölge sakinlerinin sofralarına taze malzeme olarak yansıyor.

Toplama ve kullanım pratiği:

Vatandaşlar, özellikle bu aylarda çevrede bolca bulunan otları toplayıp temizleyerek kullanıma hazırlıyor. Toplanan ısırgan otu ve ebegümeci, yöresel saç ve fırın pidelerinin geleneksel iç harcında değerlendiriliyor; otlar doğranıp hamurla buluşturularak pişiriliyor.

Lezzet ve sunum:

Yöre sakinleri bu iki otun pidelere ayrı bir aroma kattığını belirtiyor. Pideler piştikten sonra genellikle üzerine zeytinyağı gezdirilerek servis ediliyor; bu uygulama hem tatları hafifçe yumuşatıyor hem de yöresel lezzeti öne çıkarıyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN ISIRGAN OTU VE EBEGÜMECİ BOLLUĞU VATANDAŞLARI SEVİNDİRİRKEN, YÖREYE ÖZGÜ SAÇ VE FIRIN PİDELERİNİN İÇ HARCI DA BU DOĞAL OTLARLA HAZIRLANIYOR.