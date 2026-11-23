programın kapsamı:

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında "Sanayide Bütçe ve Finans Yönetimi" başlıklı bir program gerçekleştirildi. Söyleşi, KBÜ Millî Teknoloji Atölyesi salonunda yapıldı ve sanayi ile akademi arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi amaçladı.

konuşmacıların ve katılımcı profilinin önemi:

Programa konuşmacı olarak katılan KARDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Fazıl Çiftçi, sanayide bütçe planlaması, maliyet yönetimi ve finansal süreçlerin uygulamadaki örneklerini öğrencilerle paylaştı. Etkinlikte ayrıca, TEKNOFEST süreçlerinde görev alan ve teknoloji odaklı çalışmalarda bulunan öğrenciler ile Prof. Dr. Muhsin Kar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclis Üyesi) de yer aldı.

üniversite-sanayi ilişkilerine katkıları:

Çiftçi sunumunda, sanayi kuruluşlarında bütçe ve finans yönetiminin sektör verimliliği ve proje sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi vurguladı. Katılımcılar, sektör deneyimlerine dair doğrudan örnekler ve uygulama odaklı yaklaşımlar dinleme fırsatı buldu.

Program, öğrencilerin saha gerçekliğiyle tanışmasına, teknik ekiplerle finans dilini ortaklaştırmasına ve üniversite-sanayi etkileşiminin geliştirilmesine katkı sağladı. Etkinlik, katılımcıların finansal okuryazarlığını artırmayı ve sektörel projelerde daha etkin rol almalarını amaçlayan bir bilgi paylaşımı niteliğindeydi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) DÜZENLENEN TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) BİLİM SÖYLEŞİLERİ KAPSAMINDA, "SANAYİDE BÜTÇE VE FİNANS YÖNETİMİ" BAŞLIKLI PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.