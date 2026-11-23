kış aylarında artan şikayetlere dikkat

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Gözen, kış mevsiminde erişkinlerin sıkça gözlediği şikâyetlerin günlük yaşam kalitesini düşürebileceğini belirtiyor. Gözlerde yanma, batma, kızarıklık, kum hissi, ışığa hassasiyet ve bulanık görme gibi yakınmaların göz kuruluğunun işaretleri olabileceğine dikkat çekiyor.

soğuk, rüzgâr ve ısıtmalı ortamların etkisi:

Op. Dr. Gözen, soğuk hava ve rüzgârın göz yüzeyindeki gözyaşı tabakasını bozabileceğini, dışarıdan kapalı ve ısıtılan ortamlara geçişlerin nem dengesini değiştirerek kuruluk hissini artırdığını vurguluyor. Klima ve kalorifer gibi ısı kaynaklarının bulunduğu kapalı alanlarda havanın nem oranının düşmesinin de şikâyetleri tetiklediği belirtiliyor.

İlave olarak bazı hastalarda gözde aşırı sulanmanın da göz kuruluğunun belirtisi olabileceği ifade ediliyor; bunun, göz yüzeyindeki tahrişe karşı gelişen refleks bir yanıt olduğu hatırlatılıyor.

ekran süresi ve günlük önlemler:

Ekran karşısında uzun süre kalmanın göz kırpma sıklığını azaltarak yüzeyin kurumasına yol açabildiğini söyleyen Op. Dr. Gözen, özellikle kış aylarında telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı sırasında düzenli aralar verilmesinin ve bilinçli şekilde göz kırpmanın önem taşıdığını belirtiyor.

Göz kuruluğunu azaltmak için doktorun önerdiği önlemler arasında ortamın nem dengesinin korunması, kalorifer ve klima akımlarının doğrudan yüz ve gözlere gelmesinden kaçınılması, rüzgârlı havalarda koruyucu gözlük kullanılması, yeterli su tüketimi ve doktora danışmadan gelişigüzel göz damlası kullanılmaması yer alıyor.

Op. Dr. Gözen, devam eden yanma, batma, kızarıklık, sulanma veya bulanık görme şikâyetlerinin basit sayılmaması ve göz hekimi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini özellikle vurguluyor. Nedenin belirlenmesi ve kişiye uygun tedavi planının yapılmasının, kış aylarında göz sağlığını korumada kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

OP. DR. GÖZEN: "SOĞUK HAVA GÖZ KURULUĞUNU ARTIRIYOR. KIŞ AYLARINDA YANMA, BATMA VE SULANMAYA DİKKAT"