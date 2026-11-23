Bağında doğal kurutmayla 15 günde sultaniye kuruttu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm piyasasındaki sıkıntılara çözüm arayan Sarıgöl Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, kendi bağında denediği yöntemle Sultaniye üzümlerini dalında kurutarak üreticilere örnek oldu. Denemeyi 3,5 dekarlık alanda gerçekleştiren Tüfekçi, uyguladığı doğal kurutma ilacından 15 günde olumlu sonuç aldığını belirtti ve şimdi ürünleri paketleyerek satışa hazırlıyor.

Deneyin ayrıntıları:

Tüfekçi, piyasalarda yaşanan zorluklar nedeniyle ürününü farklı şekilde değerlendirmek istediğini ve bunun için araştırma yaptığını aktardı. Bir firmadan temin ettiği doğal kurutma ilacını bağında uyguladığını söyleyen Tüfekçi, deneye ilişkin şunları kaydetti: "Sultaniye üzümü yaş olarak da kuru olarak da değerlendirilir. Bu yıl sıkıntılı geçiyor. O zaman kurutmak gerekiyordu. Nasıl olur diye araştırdım. Bir firmaya doğal kurutma ilacı yaptırdım. 3,5 dekarlık alanda kendi bağımda denedim. 15 günde kurudu, olumlu sonuç aldım. Olmaz denildi, oldu. Şimdi poşetlere dolduruyorum. Görenler bile inanamıyor."

Üreticilere etkisi ve satışa hazırlık:

Tüfekçi'nin uygulaması, üreticilere ürünlerini sadece yaş üzüm olarak değil, dalında kurutulmuş ve paketlenmiş şekilde de değerlendirebileceklerini gösteriyor. Elde edilen kuru üzümler şu anda poşetlere doldurularak satışa hazırlanıyor; bu yaklaşım üreticilere alternatif bir pazarlama yöntemi sunma potansiyeli taşıyor. Tüfekçi, aldığı olumlu sonuçla diğer üreticilere de farklı yöntemleri denemeleri yönünde örnek teşkil ettiğini ifade ediyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÜZÜM PİYASASINDA YAŞANAN SIKINTILARA KARŞI ALTERNATİF ÇÖZÜM ARAYAN SARIGÖL ÜZÜM KOOPERATİFİ BAŞKANI YUSUF TÜFEKÇİ, KENDİ BAĞINDA DENEDİĞİ DOĞAL KURUTMA YÖNTEMİYLE SULTANİYE ÜZÜMLERİNİ 15 GÜNDE DALINDA KURUTARAK ÜRETİCİLERE ÖRNEK OLDU.