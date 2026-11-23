Çal’ın kızları ringde kazandı, kadına yönelik şiddete mesaj verdi

Manisa'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen İllerarası Kick Boks Şampiyonası, Çal Belediyesporlu kadın sporculara hem sportif başarı hem de toplumsal farkındalık getirdi. 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleşen organizasyona 8 ilden yaklaşık 250 sporcu, idareci ve antrenör katıldı.

turnuvanın ayrıntıları:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Kick Boks İl Temsilciliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen şampiyonada Çal Belediyespor, 11 kadın sporcusuyla ringe çıktı. Rakipleriyle zorlu maçlar yapan sporcular, turnuvayı toplam 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı. Elde edilen dereceyle takım, sahadan 11 madalya ve 2 kupa ile dönerek ilçeye önemli bir gurur yaşattı.

Çal Belediyespor’un 11 sporcusunun tamamının madalya kazanması kulüp ve ilçe adına öne çıkan bir başarı olarak kayda geçti. Sporcuların müsabakalardaki disiplinli duruşu ve ring içindeki mücadelesi, organizasyonun amacına da paralel bir mesaj verdi: spor, kadının güç ve özgüven kazandığı alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

başkanın mesajı:

Çal Belediyespor Kulüp Başkanı Ümit Barış Kuzu, sporcuların başarısını kutlayarak kadına yönelik şiddete karşı net bir duruş sergiledi. Kuzu, kızların ringdeki mücadelelerinin sadece madalya getirmediğini; azim, cesaret ve disiplinin de simgesi olduğunu vurguladı. Başkan, "Kızlarımız bizim gururumuz" ifadelerini kullanarak kadınların korkmadan yaşayabildiği ve eşit haklara sahip olduğu bir toplum hedefinin önemine dikkat çekti.

Çal’ın sporcuları, elde ettikleri derecelerle sadece sportif başarıyı tescillemekle kalmadı; aynı zamanda 25 Kasım’ın anlamına uygun biçimde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmayı da amaçladı. Organizasyona katılan diğer delegasyonlar ve izleyiciler nezdinde takımın performansı büyük takdir topladı.

Kulüp yöneticileri ve antrenörler, sporcuların performansını sürdürülebilir kılmak için destek sözü verirken, ilçede kız çocuklarının spora erişimi ve sporla güçlenmesine yönelik çalışmaların önemine işaret etti. Çal Belediyespor’un bu sonuçları, kısa vadede hem sportif motivasyonu artıracak hem de toplumsal bilincin güçlenmesine katkı sağlayacak nitelikte değerlendirildi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ İLLERARASI KİCK BOKS ŞAMPİYONASINDA 3 ALTIN, 4 GÜMÜŞ VE 4 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 11 MADALYA KAZANAN ÇAL’IN KIZLARI, ELDE ETTİKLERİ BAŞARIYLA HEM İLÇELERİNE GURUR YAŞATTI HEM DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ANLAMLI BİR FARKINDALIK OLUŞTURDU.