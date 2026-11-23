sonbaharda artış nedenleri:

Tavas Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz.Dr. Gülbin Atmacaoğlu, sonbahar mevsimiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığının arttığını vurguladı. Havaların soğuması, çocukların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmesi ve okul ortamlarındaki yakın temasın nezle, grip, farenjit gibi hastalıkların yaygınlaşmasına zemin hazırladığını belirtti.

antibiyotik kullanımı uyarısı:

Atmacaoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bölümünün viral etkenlere bağlı olduğunu hatırlatarak aileleri bilinçsiz antibiyotik kullanımına karşı uyardı. Her ateş ve öksürük antibiyotik kullanımını gerektirmez uyarısını yapan Atmacaoğlu, gereksiz ilaç kullanımının antibiyotik direncine yol açabileceğini söyledi ve hekim önerisi olmadan antibiyotik başlanmaması gerektiğini ifade etti.

bağışıklık için yaşam alışkanlıkları:

Çocukların hastalıklara karşı korunmasında sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çeken Atmacaoğlu, dengeli beslenme, yaşa uygun uyku süreleri ve düzenli fiziksel aktivitenin bağışıklığın güçlü kalmasında rol oynadığını belirtti. Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlanması, öğünlerde mevsim sebze ve meyvelerine yer verilmesi ve yeterli su tüketiminin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

okula gönderilmeme ve günlük önlemler:

Okul ortamlarında enfeksiyon yayılımını azaltmak için ailelere önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Uz.Dr. Atmacaoğlu, ateşi olan, genel durumu bozuk veya günlük faaliyetlere katılamayacak kadar hasta çocukların evde dinlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca çocuklara küçük yaştan itibaren el yıkama alışkanlığı kazandırılmasını, öksürürken ve hapşırırken ağız ve burunlarının dirsek içleriyle kapatılmasını öğretmenin önemini anlattı. Sınıfların düzenli havalandırılması ve ortak kullanım alanlarında hijyenin sağlanmasının enfeksiyon riskini düşüreceğini belirtti.

aşılar ve koruyucu önlemler:

Atmacaoğlu, çocukluk çağı aşılarının bulaşıcı hastalıklardan korunmada en etkili yöntemlerden biri olduğunu hatırlattı ve ailelerin çocuklarının aşılarını Ulusal Aşı Takvimi'ne uygun şekilde tamamlatmalarının önemini vurguladı. Basit hijyen kuralları ve uygun aşılamayla birçok enfeksiyonun yayılmasının engellenebileceğini söyledi.

ne zaman hekime başvurulmalı:

Uz.Dr. Gülbin Atmacaoğlu, uzun süren veya tekrarlayan yüksek ateş, belirgin halsizlik, sıvı alamama ve genel durumda kötüleşme halinde çocukların hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Nefes darlığı, morarma veya bilinç değişikliği gibi belirtilerde ise vakit kaybetmeden acil sağlık hizmetine başvurulması gerektiğini vurguladı.

Atmacaoğlu, aileler, öğretmenler ve sağlık çalışanlarının iş birliğiyle basit ama etkili önlemler alınarak öğrenciler için daha sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı geçirebileceklerini belirtti ve tüm öğrencilere sağlıklı bir yıl diledi.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. GÜLBİN ATMACAOĞLU