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Bayındır'da kontrolden çıkan otomobil seraya uçtu, 3 kişi yaralandı

Bayındır batı girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil seraya devrildi; araçta sıkışan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bayındır'da kontrolden çıkan otomobil seraya uçtu, 3 kişi yaralandı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bayındır batı girişi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki seraya uçtu.

Kurtarma çalışmaları ve yaralıların durumu:

Olayda araç içerisinde sıkışan 3 kişi bulundu. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek sıkışanları araçtan çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve takip:

Kazayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı; olay yerinde yapılan ilk tespitler ve kurtarma çalışmaları emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından kayıt altına alındı.

YARALI ARAÇTAN KURTARMA

YARALI ARAÇTAN KURTARMA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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