Bayındır'da kontrolden çıkan otomobil seraya uçtu, 3 kişi yaralandı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bayındır batı girişi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki seraya uçtu.

Kurtarma çalışmaları ve yaralıların durumu:

Olayda araç içerisinde sıkışan 3 kişi bulundu. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek sıkışanları araçtan çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve takip:

Kazayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı; olay yerinde yapılan ilk tespitler ve kurtarma çalışmaları emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından kayıt altına alındı.

YARALI ARAÇTAN KURTARMA