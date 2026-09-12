Denetim dalgası motosiklette etkinliği artırdı: ölümler azaldı, yeni uygulamalar yolda

İçişleri Bakanlığı, 2026 yılının ilk 8 ayında motosikletlere yönelik denetimlerin belirgin şekilde artığını ve trafik güvenliğine ilişkin bir dizi yeni uygulama planlandığını açıkladı. Bakan Çiftçi’nin talimatıyla hayata geçirilen çalışmaların hedefi, motosiklet sürücülerinin ve yol güvenliğinin güçlendirilmesi olarak belirtildi.

denetim verileri ve artış:

Açıklamaya göre, 2026 yılının 1 Ocak–31 Ağustos döneminde motosiklet denetimleri 9 milyon 891 bin 408 adede ulaştı. Bu rakam, 2025’in aynı dönemindeki 9 milyon 426 bin 276 denetimi geçti ve 2021–2025 yıllarının ilk 8 aylık dönem ortalaması olan 4 milyon 749 bin 400 ile kıyaslandığında yüzde 108 artış anlamına geliyor.

tüm araç denetimleri ve kaza sonuçları:

Rapor, motosikletlerin yanı sıra tüm araçlara yönelik denetimlerin de yükseldiğini gösteriyor. 2026’nın ilk 8 ayında denetlenen araç sayısı 120 milyon 960 bin 527 iken, 2025’in aynı döneminde bu sayı 110 milyon 7 bin 655 idi. 2021–2025 ortalaması 77 milyon 859 bin 940 olarak hesaplanırken, 2026’daki denetimler bu ortalamaya göre yüzde 55 artış gösterdi.

Artırılan denetim faaliyetlerinin yansıması olarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında azalma görüldü: 2025’in ilk 8 ayında 3 bin 167 kişi hayatını kaybederken, 2026’nın aynı döneminde bu sayı 2 bin 839 oldu; böylece yaklaşı olarak 328 can kaybının önüne geçildiği kaydedildi.

yeni trafik kanunu ve saha etkileri:

27 Şubat 2026 tarihinde yapılan trafik kanunu düzenlemelerinin ardından denetimlerin yoğunlaştığı, buna rağmen cezai işlem uygulanan araç sayısında gerileme yaşandığı belirtildi. 27 Şubat–31 Ağustos 2025 döneminde denetlenen araç sayısı 86 milyon 505 bin 75 olurken, işlem uygulanan araç sayısı 18 milyon 600 bin 802 idi. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Şubat–31 Ağustos 2026 döneminde ise denetlenen araç sayısı 95 milyon 255 bin 745'e yükselirken, işlem uygulanan araç sayısı 14 milyon 477 bin 788'e düştü.

Aynı karşılaştırmada ölümlü trafik kazalarında da gerileme izlendi: 27 Şubat–31 Ağustos 2025 döneminde 1 bin 158 ölümlü kaza kaydedilirken, 2026’nın aynı döneminde bu sayı 969 olarak bildirildi.

motosikletlere yönelik planlanan uygulamalar:

Bakanlığın açıklamasında, motosikletlerin trafikte görünürlüğünü ve güvenliğini artırmaya yönelik bir dizi tedbir planlandığı vurgulandı. Bu kapsamda oluşturulan "Motosiklet Denetimleri Eylem" programı ile sürücü ve yol güvenliğine odaklanan çalışmaların yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Planlanan uygulamalar arasında trafik ışıklarında motosikletlerin araçların önünde güvenle bekleyebileceği özel bekleme alanları oluşturulması ve duran ya da yavaş ilerleyen trafikte güvenli ilerlemeyi sağlamak için kontrollü şerit paylaşımı uygulamasının fizibilitesinin yapılarak pilot bir ilde test edilmesi yer alıyor. Ayrıca gece sürüşlerindeki fark edilebilirliğin artırılması için sürücü, yolcu ve taşıma kutularında reflektif malzeme kullanımının teşvik edilmesi; ABS gibi ileri güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılması için bilgilendirme faaliyetleri yürütülmesi planlanıyor.

Mevzuata aykırı motor gücü artırımı ve teknik modifikasyonlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağı, resmi ve sivil ekiplerin elektronik denetim sistemlerini kullanarak tehlikeli sürüş ve ekipman eksikliği gibi ihlallere karşı müşterek denetimler yapacağı bildirildi. Ayrıca okullarda bilinçlendirme, motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimleri ve kamu spotlarıyla güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması hedefleri arasında yer alıyor.

Not: Sayısal veriler ve tarihler İçişleri Bakanlığı açıklamasına dayanmakta olup, kurumun verdiği rakamlar aynen korunmuştur.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİMLERİN 2026 YILININ İLK 8 AYINDA 9 MİLYON 891 BİN 408’E ULAŞTIĞINI VE 2021-2025 YILLARININ AYNI DÖNEM ORTALAMASINA GÖRE YÜZDE 108 ARTTIĞINI AÇIKLADI