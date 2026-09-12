Esenyurt’te park halindeki araçta uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Esenyurt’te park halindeki araçta operasyon

İstanbul Esenyurt’ta polis ekipleri İncirtepe Mahallesi'nde park halindeki bir araçta uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Araç bir süre gözlemlendikten sonra çevrede bulunan şahıslar durduruldu ve arama yapıldı.

Operasyonun ayrıntıları:

Aramada, araçta ve şüphelilerde yapılan kontroller sonucu 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 6 adet fişek ile birlikte 1 kilo 820 gram marihuana ve 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerde ayrıca 2 adet cep telefonu ve 10 bin 180 TL nakit bulundu.

Olay yerinde gözaltına alınan şahısların kimlikleri A.A. (21) ve S.B. (18) olarak tespit edildi. Ekiplerin değerlendirmesi üzerine kişiler ve deliller emniyete götürüldü.

Adli süreç:

Yakalanan şahıslar hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlaması ile birlikte Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet iddiasıyla işlem gördü ve adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, ele geçirilen maddeler ve silahla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER