Kenyalı gelin Terme'de İslamiyeti kabul etti ve 'Sıla' adını aldı

Terme'de ihtida töreni:

Samsun’un Terme ilçesinde, Kenyalı Sheila Chepchirchir Kosgei evlenmeye hazırlandığı Mertcan Yılmaz ile yapılacak düğün öncesinde düzenlenen ihtida töreninde İslamiyeti kabul etti. Törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Kosgei, yeni olarak Sıla ismini aldı.

Törenin akışı:

İhtida merasimi Terme İlçe Müftülüğü binasında gerçekleştirildi. Törene Terme Müftüsü Ömer Ergül ve müftülük personeli katıldı. Müftü Ömer Ergül, Sheila’ya İslam dini hakkında bilgi verdi ve yeni hayatında sağlık, huzur ile mutluluk diledi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Kosgei, tören sırasında Kelime-i Şehadet getirerek resmen Müslüman olduğunu ilan etti.

Belge ve takdimler:

Merasimde Terme Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Çakır tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı; ardından Sıla’ya ihtida belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Tören, katılımcıların çektiği hatıra fotoğrafıyla sonlandırıldı ve Kosgei’nin düğün öncesi bu adımı, aile ve müftülük yetkililerinin hazır bulunduğu bir törenle resmiyet kazandı.

KENYALI SHEİLA CHEPCHİRCHİR, DÜĞÜN MERASİMİ ÖNCESİ TERME İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NDE DÜZENLENEN İHTİDA TÖRENİNDE KELİME-İ ŞEHADET GETİREREK MÜSLÜMAN OLDU. (İSMAİL CAN ÇAM/SAMSUN-İHA)