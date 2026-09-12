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Virajı alamayan otomobil devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Diyarbakır Bağlar'da Ö.Ç. idaresindeki otomobil, Şanlıurfa‑Diyarbakır kara yolunda virajı alamayıp devrildi; kazada yaralanma yok, araçta maddi hasar var.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Virajı alamayan otomobil devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Diyarbakır Bağlar'da otomobil virajı alamayıp devrildi

Edinilen bilgilere göre, Ö.Ç. yönetimindeki otomobil, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu üzerinde virajı alamayarak devrildi.

Kaza ve zarar:

Kazada yaralanan olmadı, araçta ise belirgin düzeyde maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde ilk değerlendirmeyi yapan ekipler, kaza sonrası güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

İnceleme ve olası etkenler:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini tespit etti. Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirmelerin deliller toplandıktan sonra netleşeceğini belirtti. Viraj kazalarında genellikle hız, yol koşulları veya ani manevra gibi etkenlerin rol oynayabildiği bilinmektedir; bu olayda da detaylı inceleme sürdürüyor.

Olayla ilgili güvenlik ve trafik ekiplerinin çalışmaları devam ediyor, soruşturmanın sonuçları açıklandıkça bilgi paylaşılacak.

DİYARBAKIR&#039;IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜNÜN VİRAJDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ...

DİYARBAKIR'IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜNÜN VİRAJDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL DEVRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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