Terörsüz Türkiye hedefiyle yeni dönemde hızlanıyoruz

AK Parti heyeti Bingöl'de terörsüz Türkiye vurgusu yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bingöl'de düzenlenen programda son dönemde yürütülen çalışmaların merkezine "Terörsüz Türkiye" hedefinin yerleştiğini söyledi. Konuşma AK Parti Bingöl İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, Şen'in yanı sıra AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

yeni anayasa ve meclis gündemi:

Şen, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak meclisin yeni dönemde bu alandaki süreci hızlandıracağını belirtti. Partinin hem hukuki düzenlemeler hem de toplumsal uzlaşıya yönelik adımları öne aldığı mesajını verdi.

süreç, mücadele ve insani boyut:

Terörsüz Türkiye sürecinin son dönemde üzerinde en çok emek harcadıkları konulardan biri olduğunu ifade eden Şen, "Son zamanlardaki en büyük mesaimizi harcadığımız, gururla harcadığımız bir iş oldu ve Allah'ın izniyle de başardık" dedi. Şen, terörün sona ermesinin ancak şiddet eylemlerinin bırakılmasıyla tamamlanacağını vurguladı.

Konuşmada sürecin insani boyutuna dikkat çeken Şen, Hakkari'den Trabzon'a kadar farklı kentlerde evlatlarını kaybeden annelerin aynı acıyı yaşadığını anlattı. Bir annenin "Bir oğlum dağda, bir oğlum askerde. Bu işi bitirin" sözünü aktaran Şen, "Oğlu kim olursa olsun anneler annedir ve bütün annelerin gözyaşları aynıdır" diyerek toplumun birlik ihtiyacına dikkat çekti.

Program, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

AK PARTİ İL BAŞKANI YILMAZ SEVEN (SAĞDA), AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ŞEN(ORTADA), AK PARTİ BİNGÖL MİLLETVEKİLİ FEVZİ BERDİBEK(SOLDA)