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Baykan çıkışında kurtarıldı: duvara çarpan tır kullanılamaz hale geldi

Bitlis-Diyarbakır kara yolunda Baykan çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybeden tır duvara çarpıp alev aldı; yaralı sürücü çevredekilerce kurtarıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Baykan çıkışında kurtarıldı: duvara çarpan tır kullanılamaz hale geldi

kaza ve olay yeri:

Bitlis-Diyarbakır kara yolunun Baykan çıkışında sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın ardından araçta çıkan yangın kısa sürede yayıldı ve tır alevlere teslim oldu.

kurtarma ve sağlık müdahalesi:

Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar, yaralı sürücüyü araçtan çıkarmayı başardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

yangına müdahale ve hasar:

Alevleri söndürmek için olay yerine gelen Baykan Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. Yangın sonucunda tırın büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Kaza sonrası olay yerinde başlatılan soruşturma devam ediyor; yetkililer hasar ve kaza nedenine ilişkin inceleme yürütüyor.

Duvara çarpan tır alev alev yandı

Duvara çarpan tır alev alev yandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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