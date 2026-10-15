Baykar platformları Ateş Serbest-2026'da otonom sürü ve hassas vuruşta üstünlük gösterdi

Baykar platformları tatbikat sahasında müşterek harekât etkinliğini ortaya koydu

Ateş Serbest-2026 Tatbikatı sahasında Baykar tarafından milli olarak geliştirilen insansız hava araçları ve akıllı sistemler, müşterek harekât kapsamında farklı görevler üstlendi. AKINCI, Bayraktar TB2, K2 Kamikaze İHA, SİVRİSİNEK, Bayraktar KALKAN DİHA ve KEMANKEŞ 1 gibi platformlar, ağ merkezli görev yönetimi, otonom sürü harekâtı, hedef tespiti ve hassas vuruş kabiliyetlerini uygulamalı olarak gösterdi.

otonom sürü harekâtı ve salvo dalış:

Tatbikatta havalanan 5 adet K2 Kamikaze İHA, yer kontrol istasyonu vasıtasıyla 20 adet SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat'tan oluşan sürünün kontrolünü sağladı. Havada otonom sürü harekâtı icra eden sürüden ayrılan 10 adet SİVRİSİNEK, belirlenen noktalara salvo dalış gerçekleştirerek hedefleri tam isabetle imha etti. Bu faaliyet, insansız sistemlerin paket görev planlaması ve dalış koordinasyonundaki etkinliğini ortaya koydu. Bayraktar KALKAN DİHA ise Baykar tarafından ilk kez kullanılan BG-180 3E Üç Eksen Stabilizasyonlu Elektro-Optik sistemiyle hedef tespiti, takip ve kontrol görevlerini başarıyla yerine getirdi.

radar tespit ve hassas vuruşlar:

Tatbikata katılan iki AKINCI platformundan biri, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki mühimmat konfigürasyonuyla; TEBER, TOLUN, MAM-L TV ve MAM-T gibi silahlarla belirlenen hedefleri vurdu. Diğer AKINCI ise MURAD AESA radarı ile hava ve kara hedeflerini tespit etti. Bayraktar TB2 platformundan ateşlenen KEMANKEŞ 1 mini seyir füzesi de hedefini başarıyla imha etti. AKINCI ve Bayraktar TB2 ayrıca tatbikat esnasında selamlama geçişi gerçekleştirdi.

ağ merkezli muharebede eş güdüm ve etkinlik

Gerçekleştirilen faaliyetler, Baykar platformlarının ağ merkezli muharebe ortamında eş zamanlı görev yönetimi, otonom sürü taktikleri, hedef tespiti ve hassas vuruş kabiliyetleriyle müşterek harekâttaki etkinliğini sahada doğruladı. Tatbikat, insansız ve yapay zekâ tabanlı silah sistemlerinin bir arada çalışabilirliği ve komuta-kontrol zincirine entegrasyonunun pratikte uygulanabilir olduğunu gösterdi.

BAYKAR platformları ateş serbest-2026’da müşterek harekât kabiliyetlerini sergiledi