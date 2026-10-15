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Bolvadin'de hijyen seferberliği sokak sokak sürüyor

Bolvadin Belediyesi, İhsaniye ve Yakupşevki Paşa mahallelerinde yaptığı ayrıntılı süpürme, yıkama ve bakım çalışmalarıyla daha temiz bir çevre sunuyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bolvadin'de hijyen seferberliği sokak sokak sürüyor

Bolvadin'de temizlik çalışmaları hız kesmiyor

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, ilçe genelinde daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla başlattığı temizlik seferberliğini aralıksız sürdürüyor.

Mahallelerde detaylı temizlik:

Son kapsamlı çalışma kapsamında İhsaniye ve Yakupşevki Paşa mahallelerindeki cadde ve sokaklarda dip köşe temizlik gerçekleştirildi. Süpürme ve yıkama araçlarının desteğiyle yürütülen operasyonda kaldırım, yol ve ortak kullanım alanları titizlikle temizlendi.

Vatandaş odaklı program ve sürdürülebilir bakım:

Belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinde sahaya inerek mahalle sakinlerinin güne daha ferah ve hijyenik bir çevrede başlamasını sağladı. Yetkililer, ilçe genelinde yürütülen detaylı temizlik ve bakım çalışmalarının belirlenen plan ve program dahilinde diğer mahallelerde de kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer ayrıca, vatandaşların daha sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşayabilmeleri için çalışmaların periyodik olarak tekrarlanacağını vurguladı ve toplumun temizlik konusunda duyarlı olmasının önemine dikkat çekti.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK AMACIYLA BAŞLATTIĞI TEMİZLİK SEFERBERLİĞİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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