Sekiz asırlık şifahane diz artrozu konulu bilimsel buluşmaya ev sahipliği yaptı

Toplantının bilimsel içeriği:

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Kayseri ve Erzurum şubelerinin ortaklaşa düzenlediği Diz Artrozunda A'dan Z'ye toplantısı, Sivas Valiliğinin desteğiyle 29 Ekim 2026 tarihinde Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasında gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ortopedi ve travmatoloji hekimleri, çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri ve deneyimli uzmanlarla bir araya gelerek diz artrozu konusundaki güncel yaklaşımları paylaştı.

Toplantıda diz artrozunun konservatif tedavisinden eklem koruyucu cerrahi tekniklere ve artroplasti uygulamalarına kadar geniş bir yelpaze ele alındı. Bilimsel sunumlar, olgu tartışmaları ve interaktif oturumlar sayesinde farklı merkezlerin tanı, tedavi algoritmaları ve hasta yönetimi konusundaki deneyimleri değerlendirildi; mesleki bilgi paylaşımı öne çıktı.

Tarih ve mekanın önemi:

Etkinliğin düzenlendiği mekan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasıdır. Mengücekli dönemi eserlerinden olan yapı, 1228-1229 yıllarında Ahmet Şah ve Turan Melekin baniliğinde inşa edilmiş olup benzersiz taş işçiliğiyle dikkat çeker. 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan bu kompleks, yaklaşık sekiz asırlık geçmişiyle Anadolu'da hekimlik geleneğinin ve insan sağlığına verilen önemin simgelerinden biridir.

Mekanın seçimi, modern tıp ile tarihi şifa geleneği arasında güçlü bir sembolik bağ kurdu. Katılımcılar hem bilimsel içerikten yararlandı hem de tarihî ortamın sunduğu kültürel ve mesleki ilhamı deneyimleme fırsatı buldu.

Toplantı, mesleki iş birliğinin ve dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlarken, farklı merkezler arasındaki bilgi akışını artırmaya yönelik somut adımlar için zemin hazırladı. Bu tür birleşimler, klinik uygulamalarda güncel yaklaşımların yaygınlaşması ve hasta bakım standartlarının yükseltilmesi açısından önem taşıyor.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE YER ALAN DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI, DİZ ARTROZUNDA A’DAN Z’YE TEDAVİ SEÇENEKLERİ TOPLANTISINDA EV SAHİPLİĞİ YAPTI