Doğu Karadeniz'in yöresel balları Trabzon'da görücüye çıktı

Doğu Karadeniz'in yöresel bal ve polenleri Trabzon'da sergilendi

Trabzon'da düzenlenen Arı Ürünleri Fuarı'nda Artvin, Gümüşhane, Rize ve Bayburt'tan getirilen yöresel bal ve polenler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuarda Artvin'in Macahel ve Rize'nin Anzer yöresine ait ürünler de stantlarda yer aldı.

Fuarın amaçları ve tanıtım çalışmaları:

Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, fuarın temel amaçlarından birinin bölgenin arı ürünlerini daha geniş kitlelere ve dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti. Organizasyon, üreticilere doğrudan tüketiciye ulaşma ve ürünlerini anlatma fırsatı sundu.

Sektörün öncelikli sorunları:

Aksoy, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin zengin çiçek florasına rağmen iklim şartları nedeniyle arıcıların bal üretiminde istedikleri verimi alamadığını vurguladı. Bunun yanı sıra genç kuşağın sektöre yeterince ilgi göstermemesi ve yaylalardaki betonlaşma gibi çevresel sorunların arıcılığı olumsuz etkilediğini, sektörün her geçen gün kan kaybettiğini ifade etti.

Fuarda hem bölgesel ürünlerin tanıtımı gerçekleştirildi hem de üretimdeki güçlükler masaya yatırıldı; katılımcılar sürdürülebilir üretim ve tanıtım olanaklarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

TRABZON ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI YUSUF AKSOY, FUARIN TEMEL AMAÇLARINDAN BİRİNİN BÖLGENİN ARI ÜRÜNLERİNİ DAHA GENİŞ KİTLELERE VE DÜNYAYA TANITMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.