Künefe tezgahından diplomasiye: Sadiq Khan’ın Green Lanes’de Türkiye mesajı

Sadiq Khan’ın Green Lanes ziyareti:

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Green Lanes Caddesi'ndeki Antepliler Künefe restoranını ziyaret etti. Restoran çalışanlarıyla sohbet eden Khan, ustanın yönlendirmesiyle künefe hazırlığına bizzat katıldı ve tatlının pişirilmesi sürecini yakından izledi. Ziyarette restoran sahibiyle yaptığı esprili sohbetlerde, başkanlıktan ayrılması durumunda restoranda kendisine iş teklif edileceği yönündeki şaka da dikkat çekti.

Khan, künefenin tarihçesi ve yapım aşamaları hakkında bilgi aldıktan sonra Londra’da bu tatlının hem Türkiye hem de Filistin mutfağından izler taşıdığını belirterek lezzete övgüde bulundu.

Türkiye ziyareti ve COP31 gündemi:

Ziyarette İHA muhabirine konuşan Khan, Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretin iki amacını açıkladı. İlk amaç, dünyanın dört bir yanından liderlerin katılacağı ve iklim değişikliğinin ele alınacağı COP31 kapsamında Antalya’ya gitmek. İkinci amaç ise İstanbul’da yatırımcı temasları gerçekleştirmek ve iki şehir arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek. Khan, Londra ile Türkiye arasındaki mevcut ticaret hacminin 28 milyar sterlini aştığını vurguladı ve iki şehir arasında sermaye akışını artırma hedefini dile getirdi.

Khan, Türkiye ile bağları bulunan yüz binlerce Londralı olduğunu hatırlatarak bu topluluğun şehre yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etti ve ilişkilerin daha da derinleşmesini istediğini belirtti.

İklim politikaları ve yerel önlemler:

Khan, iklim değişikliğinin neden olduğu risklere dikkat çekerek bu yaz Londra’da yaşanan aşırı hava olaylarına işaret etti; kuraklık, sıcak hava dalgaları, ani seller ve orman yangınları örnek gösterildi. Kent yönetiminin aldığı önlemlere değinerek, Londra’nın kendi yönetiminde karbon emisyonlarını dörtte bir oranında azalttığını ve hava kalitesinin iyileştiğini belirtti. Khan ayrıca şehirlerin, devlet ve hükümetlerle iş birliği içinde iklim sorunlarına çözüm üretebileceğini vurguladı.

Khan, ziyaret programı kapsamında İstanbul’da iş insanlarıyla görüşmeler yapmayı, iki yönlü yatırımı teşvik etmeyi ve kentler arasındaki ortaklıkları güçlendirmeyi planladığını aktardı. Kapalıçarşı’yı gezme ve Ayasofya’da namaz kılma beklentisini de paylaşarak ziyaretin hem resmi hem de kültürel boyutlara sahip olacağını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Khan, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye kökenli Londralılara iyi dileklerini iletti ve Londra ile Türkiye arasındaki bağların derinleşmesine yönelik temennisini yineledi. Ziyaret, yerel toplulukla kurulan sıcak temas ve iklim ile ekonomi eksenli diplomasi mesajlarını bir arada taşıdı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Londra'da bir Türk restoranında künefe yaparak hünerlerini sergiledi. Khan, 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı vesilesiyle Türkiye'de temaslarda bulunacağını duyurarak, "Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak ilk Londra Belediye Başkanı olacağımı açıklamaktan büyük gurur duyuyorum" dedi.