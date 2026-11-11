bayramhacı’da fidanlar toprakla buluştu: ağaçlandırma gelecek için yatırımdır

Kayseri’de 11 Kasım anısına toplu ağaç dikimi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kayseri Valiliği öncülüğünde Bayramhacı’da düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katıldı. Program, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi; fidanlar toprakla buluşturuldu ve can suyu verildi.

Etkinlik, Kocasinan’ın doğal dokusunu güçlendirme ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle düzenlendi. Katılımcılar toplu dikimin ardından hatıra fotoğrafları çekti.

çolakbayrakdar: ağaçlandırma nesiller arası mirastır:

Programa konuşmacı olarak katılan Başkan Çolakbayrakdar, ağaçlandırmanın kısa vadede karşılığını görmek mümkün olmayan, sabır ve sürekli bakım gerektiren bir süreç olduğunu belirtti. Çolakbayrakdar, etkinliğin beşinci etkinlik olduğunu hatırlatarak, göreve başladıkları dönemde Yamula Barajı çevresinde Taşhan, Çevril, Kuşçu ve güzergâh üzerindeki bölgelerde başlatılan çalışmaların bu sürecin ilk adımları olduğunu söyledi.

Başkan, ağaç dikmenin tek başına yeterli olmadığını, sulama, bakım ve uzun yıllar boyunca korunmasının gerektiğini vurguladı: "Ağaçlandırma, bir nesilden gelecek nesillere uzanan bir mirastır." Ayrıca çalışmanın ormana dönüşmesinin bazen otuzlu, kırklı, ellili yıllara uzanan bir süreç alabileceğini ifade etti.

vali gökmen çiçek’in değerlendirmesi ve teşekkürleri:

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de yaptığı konuşmada Bayramhacı’nın yeşillendiğinde farklı bir güzelliğe kavuşacağını belirtti. Vali Çiçek, Orman Bölge Müdürlüğü ile Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeyi adeta bir pilot bölge olarak seçip yoğun emek verdiğini söyledi ve yapılan sözlerin tutulduğunu dile getirdi.

Vali Çiçek, ülke genelinde yeşil alan artırma çalışmalarına değinerek, Türkiye'nin dünyada en çok, Avrupa'da ise en çok yeşil alan artıran ülke konumunda olduğuna işaret etti. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü’nün kısa sürede 2 milyonun üzerinde ağaç diktiğini hatırlattı ve hem bölge müdürlüğüne hem belediyelere teşekkür etti.

Konuşmasında Peygamber’in ağaç dikmenin önemine dair sözlerine atıf yapan Çiçek, ağaç dikmenin hem vatan sevgisinin hem de gelecek nesillere bırakılacak bir sorumluluğun ifadesi olduğunu vurguladı.

etkinlikte ortak vurgu: emek, süreklilik ve gelecek

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek ile Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlarla birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlik boyunca ağaç bakımının, sulamanın ve uzun vadeli korunmanın önemine tekrar dikkat çekildi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de Yamula ve Bayramhacı’nda sürdürülen ağaçlandırma çalışmalarının şehrin hafızasında yer alacağını, yıllar sonra dahi hatırlanıp gelecek kuşaklara aktarılacak hizmetler olacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Program, fidanlara can suyu verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA KAYSERİ VALİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE BAYRAMHACI’DA DÜZENLENEN AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİNE KATILDI.