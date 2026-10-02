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Muğla'da 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğiyle sağlıklı yaşam hareketi başladı

Muğla genelinde eş zamanlı düzenlenen 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleri, her yaşa yönelik fiziksel aktiviteyi teşvik ederek sağlıklı yaşam bilincini güçlendirdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 20:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Muğla'da 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğiyle sağlıklı yaşam hareketi başladı

Muğla sokaklarında sağlıklı yaşam çağrısı

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen 'Mahallemde Hareket Var' programı, Muğla Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda il genelinde eş zamanlı etkinliklerle uygulandı. Etkinliklerde amaç, obezite ve kronik hastalıklarla mücadele ile toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmaktı.

etkinliklerin amacı ve önemi:

Katılımcı yoğunluğuyla gerçekleşen etkinliklerde, düzenli fiziksel aktivitenin sağlığa katkıları vurgulandı. Sağlıklı yaşamın günlük alışkanlık haline getirilmesi gerektiği belirtilerek, her yaş grubundan bireyin hareketli bir yaşam tarzını benimsemesinin önemi üzerinde duruldu.

toplum sağlığı için sürdürülen çalışmalar:

Muğla Sağlık İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen program, yerel düzeyde farkındalık yaratmayı hedefliyor. İl müdürlüğü, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla işbirlikleri ve bilgilendirme faaliyetleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Yerel etkinlikler, bireylerin günlük hayatlarında küçük değişikliklerle daha aktif olması gerektiğini hatırlatırken, toplumsal düzeyde sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN FİZİKSEL AKTİVİTEYİ TEŞVİK, OBEZİTE VE KRONİK HASTALIKLARLA MÜCADELE...

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN FİZİKSEL AKTİVİTEYİ TEŞVİK, OBEZİTE VE KRONİK HASTALIKLARLA MÜCADELE ETMEK VE TOPLUMDA SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN ‘MAHALLEMDE HAREKET VAR’ ETKİNLİKLERİ, MUĞLA SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA MUĞLA GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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