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Belediye başkanının sahnedeki sürprizi Tosya gecesine damga vurdu

24. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali'nde Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Arzu Akça ile düet yapıp 'Akşam Güneşi'ni söyleyerek halkı coşturdu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 21:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Belediye başkanının sahnedeki sürprizi Tosya gecesine damga vurdu

konserde beklenmedik düet:

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen 24. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali, gün boyu süren etkinliklerin ardından akşam konserleriyle devam etti. Festival organizasyonunu yürüten Tosya Belediyesinin etkinlik takvimi çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnede çeşitli sanatçılar izleyicilere seslendi.

başkan performansı ve tepki:

Akşam programında sahne alan sanatçı Arzu Akçanın konukları arasında yer alan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sanatçıyla birlikte Akşam Güneşi parçasını seslendirdi. Başkan Kavaklıgil'in sahnedeki görüntüsü ve performansı, alandaki binlerce vatandaş tarafından alkışlarla karşılandı ve izleyenler anı telefonlarıyla kaydetti.

festival atmosferi ve anlamı:

Festival, hem gündüz düzenlenen kültürel etkinliklerle hem de akşam konserleriyle ilçe sakinlerini buluşturmaya devam ediyor. Başkanın sahneye çıkması ve sanatçıyla kurduğu düet, festival programına beklenmedik ve konuşulan bir renk katarak geceye damgasını vurdu.

Belediye başkanı konserde şarkı söyledi, vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı

Belediye başkanı konserde şarkı söyledi, vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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