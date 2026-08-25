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Tosya festivalinde belediye başkanının düeti unutulmaz anlar yaşattı

24. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali'nde sahne alan Arzu Akça ile düet yapan Başkan Volkan Kavaklıgil, Cumhuriyet Meydanı'nda izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 22:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tosya festivalinde belediye başkanının düeti unutulmaz anlar yaşattı

Tosya festivalinde belediye başkanının düeti unutulmaz anlar yaşattı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen 24. Tosya Kültür ve Pirinç Festivali geceleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserlerle devam ediyor. Gün boyu süren etkinliklerin ardından akşam konserleri, alana toplanan izleyicilere kültür ve müzik dolu anlar sundu.

etkinlik düzeni ve sahne akışı:

Tosya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival çerçevesinde sahne alan sanatçılar, sevilen parçalarını binlerce kişiye seslendirdi. Konser alanı, hem yöresel etkinliklerin hem de akşam konserlerinin oluşturduğu yoğun programla doldu; izleyiciler akşamları Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu.

başkanın performansı ve seyirci tepkisi:

Festival gecesinde sahneye çıkan Arzu Akça ile sahneyi paylaşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, birlikte seslendirdikleri "Akşam Güneşi" parçasıyla beğeni topladı. Başkanın performansı, alandaki izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı ve birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Seyirciler konseri coşkuyla izleyerek gecenin unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazınmasını sağladı.

Festival, gündüz düzenlenen etkinliklerin enerjisini akşam konserleriyle birleştirerek ziyaretçilere hem kültürel hem de eğlenceli bir program sunmaya devam ediyor.

KASTAMONU&#039;NUN TOSYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN 24. TOSYA KÜLTÜR VE PİRİNÇ FESTİVALİ&#039;NDE SAHNE ALAN...

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN 24. TOSYA KÜLTÜR VE PİRİNÇ FESTİVALİ'NDE SAHNE ALAN SANATÇI ARZU AKÇA İLE BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEYEN BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN KAVAKLIGİL, VATANDAŞLARDAN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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