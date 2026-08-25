Kula'dan Turgutlu'ya güven köprüsü hedefleyen emniyet müdürü atandı

Secaattin Aktay, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden alınarak Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Aktay, 22 Mayıs 2025 tarihinde Kula'da göreve başlamış olup, ilçedeki hizmet süreci yaklaşık 15 ayı buldu.

Kula'daki çalışmaların etkisi:

Kula'da görev yaptığı dönemde Aktay, yürüttüğü operasyonel çalışmaların yanı sıra vatandaşlarla kurduğu iletişim ve kamu kurumlarıyla sağladığı iş birliğiyle dikkat çekti. İlçe halkının takdirini kazanan Aktay, huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalara aktif katkı sundu.

Yeni görev ve beklentiler:

Yaklaşık 15 aylık görev süresinin ardından Turgutlu'ya atanan Aktay'ın yeni görevine önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Atamanın ardından yetkililer ve yerel paydaşlar, Aktay'ın Kula'da edindiği deneyimi Turgutlu'da sürdürerek ilçede güvenlik ve koordinasyona katkı sağlayacağı yönünde beklenti taşıyor.

Atama, yerel güvenlik yapılanmasında bir personel değişikliği olarak kayda geçti; Aktay'ın daha önce öne çıkan iletişim ve kurumlar arası uyum becerilerinin yeni görevinde de ön plana çıkması bekleniyor.

KULA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ SECAATTİN AKTAY, TURGUTLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANDI.