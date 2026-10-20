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Karşıyaka'da konteyner aracı eksikliği yüzünden çöp krizi büyüdü

Karşıyaka'da 9 gündür toplanmayan evsel atıklar sokaklarda insan boyuna ulaşan çöp yığınlarına, kötü koku ve sağlık riskine yol açtı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Karşıyaka'da konteyner aracı eksikliği yüzünden çöp krizi büyüdü

Karşıyaka'da atık toplama hizmeti kesintiye uğradı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaklaşık 9 gündür toplanmayan evsel atıklar, sokaklarda insan boyuna ulaşan yığınlar oluşturdu. Boşaltılamayan konteynerlerden yayılan kötü koku ve biriken çöpler mahalle yaşamını olumsuz etkiledi; vatandaşlar ve esnaf tepki gösteriyor.

asıl neden: vinçli araç eksikliği:

Karşıyaka genelinde yaklaşık 300 yer altı konteyneri bulunmasına rağmen, ilçede bu konteynerleri boşaltacak özel vinçli Çok Amaçlı Çevre Temizlik Aracı (ÇAÇA) belediye bünyesinde yok. Belediye, temizlik filosuna 17 yeni çöp kamyonu katmış olsa da, vinçli araç eksikliği nedeniyle yer altı konteynerleri boşaltılamıyor ve kriz devam ediyor.

Belediyenin iki yıllık periyotlarla dışarıdan araç kiralama yöntemiyle çözüm üretme çabası sonuçsuz kaldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 27 Ağustos 2026 tarihinde açtığı 31 araçlık kiralama ihalesine hiçbir firmanın teklif vermemesi üzerine ihale iptal edildi; iptal sonrasında ilçede çöplerin toplanamaması sorunu derinleşti.

esnaf ve halk yaşananlardan şikayetçi:

İşyerleri ve mahalle sakinleri, atıkların uzun süre sokakta kalmasının hem ticari hayatı hem de sağlığı tehdit ettiğini söylüyor. Esnaf Özgür İlkutlu durumu şöyle anlattı: "Gıda ürünleri satan bir dükkanım var. Tam önünde de gördüğünüz gibi bir çöp yığını var. Bırakın bir şey satmayı ben dükkanın önünde dahi kokudan artık oturamıyorum. Yaklaşık 10 gündür böyle... Şu konteynerin içerisindeki çöp 10 gündür burada, tahmini olarak kurtlanmaya başlamıştır."

Mahalle sakini Zeki Sır ise sokaklarda farelerin dolaştığını belirterek tepki gösterdi: "Fareler dolaşıyor. Ben de gidip belediyeye şikayet edeceğim. Böyle şey olmaz, pislikten kokuyor buralar. İlk defa böyle bir şey görüyoruz."

Vatandaşlar, kötü koku ve haşere tehdidinin yanı sıra yangın riski ve görüntü kirliliği hakkında da endişeli. Sokaklardaki biriken atıklar, yaşam alanlarının sağlıklı kullanılmasını engelliyor ve yerel ekonomiyi zorluyor.

Belediye kaynaklı çözümler için ihalenin tekrar açılması, vinçli araç temini veya geçici kiralama seçeneklerinin hızla devreye sokulması gerektiği vurgulanıyor. Mahalle sakinleri ve esnaf, yetkililerden acil müdahale talep ediyor.

KARŞIYAKA’DA ÇÖP DAĞLARI İNSAN BOYUNA ULAŞTI, VATANDAŞ İSYAN ETTİ

KARŞIYAKA’DA ÇÖP DAĞLARI İNSAN BOYUNA ULAŞTI, VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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