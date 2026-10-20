Akçadağlı şehit Battal Günay 46 yıl sonra kabri başında anıldı

İstanbul'da 20 Ekim 1980 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde (GATA) şehit olan Battal Günay, şehadetinin 46'ncı yılında Yeşiltepe Eski Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma töreni:

Anma programı, şehidin nüfus kaydının bulunduğu Akçadağ ilçesine bağlı Sakalıuzun Mahallesi ile bağlantılı biçimde düzenlendi. Törene şehit yakınları ile EMŞAV yetkilileri katıldı; kabri başında okunan dualarla şehit Battal Günay rahmet, minnet ve şükranla yad edildi. Anmada, katılımcılar şehidin aile fertlerine taziye dileklerini iletti.

Hayatı ve şehadetine giden süreç:

1951 yılında Sakalıuzun Mahallesi'nde dünyaya gelen Battal Günay, görev yaptığı sırada İstanbul'un Şişli ilçesi Gültepe mevkiinde yasa dışı sol terör örgütü mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaralandı. Tedavi için kaldırıldığı GATA'da 20 Ekim 1980 tarihinde şehit düştü. Şehadet tarihi ve saldırının gerçekleştiği yer anma programında özellikle vurgulandı.

Şehidin anılması, hem yakın çevresinde hem de mensup olduğu toplum kesiminde uzun süreli bir hatırlama vesilesi olurken, törenler vesilesiyle kamuoyuna şehit düşen görevlilerin fedakârlığı bir kez daha hatırlatıldı. Anma programı, kabri başında yapılan dualarla son buldu.

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