Minik öğrenciler DEKAMER ziyareti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca Emin Eller Gündüz Bakımevi'nden 23 öğrenci ve 6 öğretmen, Dalyan İztuzu'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)'i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilere merkezde yürütülen araştırma, kurtarma ve rehabilitasyon faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Ziyaretin içeriği:

Programda deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsü, doğal ortamda karşılaştıkları tehditler ve korunma yöntemleri anlatıldı. Öğrenciler merkezdeki uygulamaları gözlemleyerek kurtarma ve rehabilitasyon süreçlerini yakından tanıma fırsatı buldu; merkez ekiplerinin çalışmalarına dair uygulamalı açıklamalar yapıldı.

Amaç ve kazanımlar:

Ziyaretin temel amacı küçük yaşlarda çevre ve doğa bilincini geliştirmek, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik farkındalığı artırmaktı. Eğitim sayesinde çocukların deniz canlılarının yaşamına ilişkin bilgi edinmeleri ve koruma bilinci kazanmaları hedeflendi.

Etkinlik, hem eğitim hem de yerel koruma çabalarının sahada nasıl uygulandığını gösterdi. Merkezdeki sunumlar ve gözlemler, öğrencilerin konuya ilgisini güçlendirirken toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORTACA EMİN ELLER GÜNDÜZ BAKIMEVİ’NDEN 23 ÖĞRENCİ VE 6 ÖĞRETMEN, DALYAN İZTUZU SAHİLİNDE BULUNAN DENİZ KAPLUMBAĞALARI ARAŞTIRMA, KURTARMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’Nİ (DEKAMER) ZİYARET ETTİ.