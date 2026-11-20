Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Düzova'da üreticilerle buluştu

Şırnak’ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 'Cuma Buluşmaları' programı kapsamında Düzova köyünde üreticilerle bir araya geldi. Toplantıya Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Fındık ile teknik ekip katıldı; görüşme köyde samimi bir sohbet ortamında gerçekleştirildi.

Saha tespitleri ve üreticilerin talepleri:

Karşılıklı görüş alışverişinde, köyde yürütülen tarımsal faaliyetler detaylı şekilde ele alındı. Üreticilerin dile getirdiği talep, öneri ve beklentiler not alındı; saha şartlarında görülen sorunlar yerinde tespit edilerek kayıt altına alındı. Teknik ekip, tespit edilen öncelikleri değerlendirmek üzere notları derledi.

Çözüm önerileri ve takip planı:

Toplantıda sahadan gelen sorunlara yönelik olası çözüm önerileri tartışıldı ve uygulanabilirliğine göre önceliklendirildi. Yetkililer, üreticilerin verimliliğini artırmaya ve sahadaki sorunlara hızlı çözümler üretmeye yönelik bu köy buluşmalarını düzenli olarak sürdüreceklerini vurguladı. Alınan notlar, takip ve icra süreçleri için ilgili teknik birimlere iletilecek.

CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ, “CUMA BULUŞMALARI” PROGRAMI KAPSAMINDA DÜZOVA KÖYÜNDE ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELEREK TARIMSAL FAALİYETLERE İLİŞKİN TALEP VE SORUNLARI YERİNDE DİNLEDİ.