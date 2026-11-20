yusufeli'nde 318 konutun temeli törenle atıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Livane Mahallesi'nde düzenlenen törende toplam 318 konut için temel atıldı. Proje kapsamında 191 afet konutu ile 127 TOKİ sosyal konutu inşa edilecek ve yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon lira olarak açıklandı. Yetkililer, konutların bir yıl dolmadan hak sahiplerine teslim edilmesini hedeflediklerini belirtti.

projenin kapsamı:

Yusufeli Barajı'nın 2022'de su tutmaya başlamasının ardından eski ilçe merkezi sular altında kalmış, ilçe merkezinin Yansıtıcılar ve Sakut mevkilerinde kurulan yeni yerleşim yerine taşınma süreci başlatılmıştı. Yeni ilçe merkezinde daha önce 2 bin 698 konut ve 296 iş yeri inşa edilmiş; barajdan etkilenen köyler için de 507 köy evi yapılmıştı. Bu son adım, hem uzun süredir ev bekleyen afetzedeler hem de sosyal konut hak sahipleri için yürütülen çalışmaları genişletiyor.

Projedeki 191 AFAD konutu, geçmiş yıllarda heyelan, yangın ve çığ gibi afetlerden etkilenen ve hak sahipliği daha önce belirlenen vatandaşlar için inşa edilecek. Temel atma töreni esnasında kuralına uygun olarak dua edildi ve kurban kesildi; ardından Vali ve protokolün butona basmasıyla ilk beton döküldü.

yetkililerin açıklamaları:

Artvin Valisi Turan Ergün, törende yatırımların önemine vurgu yaparak, projeyi 1 milyar 200 milyon lira değerinde bir yatırım olarak nitelendirdi ve konutların bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Ergün, TOKİ'nin Artvin genelinde 4 bin 14 konutu tamamladığını, 1 bin 128 konutun yapımının sürdüğünü ve kurumun il genelindeki yatırımlarının 5 bin 142 konut ve 290 iş yerini kapsadığını aktardı.

Vali Ergün ayrıca İl Özel İdaresi ve KÖYDES kapsamında son 20 yılda yapılan kırsal altyapı yatırımlarının bugünkü fiyatlarla 27,5 milyar lira değerinde olduğunu belirtti. Yusufeli'nin taşınma sürecine ilişkin değerlendirmesinde, ilçenin konut stokunun kalitesi açısından Türkiye'nin en iyi üç-beş ilçesinden biri hâline geldiğini ifade etti ve bu başarının hatıraların aşağıda kalması gerçeğini değiştirmediğini vurguladı.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise yeni alanlar belirlendikçe ilçedeki afet ve sosyal konut sayısının artırılması için çalışmaların süreceğini söyledi. Tören, yetkililerin konuşmalarının ardından gerçekleştirilen sembolik temel dökümü ile tamamlandı.

ARTVİN’İN YUSUFELİ İLÇESİNDE 191 AFET KONUTU İLE 127 TOKİ SOSYAL KONUTUNUN TEMELİ TÖRENLE ATILDI. 1 MİLYAR 200 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA İNŞA EDİLECEK KONUTLARIN BİR YIL DOLMADAN HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMESİ HEDEFLENİYOR.