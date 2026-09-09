Belediye kendi yem üretimiyle çiftçinin yükünü hafifletiyor

Belediye destekli yem üretimi sahada etkisini artırıyor:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık maliyetlerini azaltmak ve üretimi desteklemek amacıyla TEK Birlik Yem A.Ş. aracılığıyla belediye bünyesindeki yem üretimini sürdürüyor. Belediye, Türkiye'de yem fabrikasını doğrudan işleten tek yerel yönetim olarak öne çıkıyor ve üreticilerden gelen taleplere göre ürün portföyünü genişletiyor.

ürün çeşitliliği ve yeni üretimler:

Fabrikada üretimi başlatılan yeni ürünler arasında %100 mısırdan üretilen mısır pelet cips ile üreticilerden temin edilen arpanın işlenmesiyle elde edilen arpa ezmesi bulunuyor. Mısır pelet cips, besi ve süt hayvancılığında enerji kaynağı olarak kullanılıyor; arpa ise doğrudan işlenip üreticilere sunuluyor.

üretim, satış ve hedeflenen etki:

TEK Birlik Yem A.Ş.'de son iki yılda üretim ve satış miktarının yaklaşık 3 kat arttığı bildirildi. Fabrikada şu anda 12 farklı çeşit yem üretiliyor; üreticilerin talepleri doğrultusunda yeni ürünler sürece dâhil ediliyor. Katkısız hazırlanan ürünlerin uygun fiyatla dağıtılması, hayvancılığın en önemli gider kalemlerinden biri olan yem maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

saha iletişimi ve belediyenin yaklaşımı:

Dr. Candan Yüceer, üreticilerin ihtiyaçlarını sahada dinlediklerini vurgulayarak belediyenin hedefini şöyle özetledi: Türkiye’de yem fabrikası işleten tek belediye olarak, son iki yılda üretimimizi 3 kat artırdık ve ürün çeşitliliğimize mısır pelet cips ile arpa ezmesini ekledik. Kaliteli ve uygun fiyatlı yemlerimizle üreticimizin maliyetlerine katkı sunuyor, daha güçlü bir tarım ve hayvancılık için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Büyükşehir Belediyesi, yem üretiminin yanı sıra tarım ve hayvancılığın farklı alanlarında da üreticilere yönelik destek çalışmalarını devam ettiriyor. Yerel üretime dayalı bu modelin, bölge üreticilerinin rekabet gücünü artırması ve yem tedarik zincirinde fiyat istikrarına katkı sağlaması bekleniyor.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜRETİCİLERİN YEM MALİYETLERİNİ AZALTMAK VE HAYVANCILIĞIN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA TEK BİRLİK YEM A.Ş. ARACILIĞIYLA YEM ÜRETİMİNİ SÜRDÜRÜYOR.