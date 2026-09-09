Hisarcık'ta köy hizmetlerinde öncelikler belirlendi

Hisarcık'ta köy hizmetleri gündemde

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen toplantısında, ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Ele alınan konular:

Toplantıda özellikle altyapı ve üstyapı hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik konular değerlendirildi. Mevcut projelerin durumu gözden geçirildi ve köylerin öncelikli talepleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Gelecek adımlar:

Encümen üyeleri, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar üzerinde istişarelerde bulundu ve uygulama aşamalarında takip edilecek hususlara işaret etti. Toplantı, köy hizmetlerinin planlı ve öncelikli şekilde yürütülmesine yönelik adımların belirlenmesine katkı sağladı.

HİSARCIK’TA KÖYLERİN İHTİYAÇLARI MASAYA YATIRILDI