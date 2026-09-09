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Hisarcık'ta köy hizmetlerinde öncelikler belirlendi

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında toplanan encümen, ilçeye bağlı köylerin altyapı ve üstyapı önceliklerini ve planlanan çalışmaları görüştü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Hisarcık'ta köy hizmetlerinde öncelikler belirlendi

Hisarcık'ta köy hizmetleri gündemde

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen toplantısında, ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Ele alınan konular:

Toplantıda özellikle altyapı ve üstyapı hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik konular değerlendirildi. Mevcut projelerin durumu gözden geçirildi ve köylerin öncelikli talepleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Gelecek adımlar:

Encümen üyeleri, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar üzerinde istişarelerde bulundu ve uygulama aşamalarında takip edilecek hususlara işaret etti. Toplantı, köy hizmetlerinin planlı ve öncelikli şekilde yürütülmesine yönelik adımların belirlenmesine katkı sağladı.

HİSARCIK’TA KÖYLERİN İHTİYAÇLARI MASAYA YATIRILDI

HİSARCIK’TA KÖYLERİN İHTİYAÇLARI MASAYA YATIRILDI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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