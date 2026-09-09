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Kaymakam Şimşek talepleri yerinde dinledi: Etili köyünde çözüm odaklı buluşma

Çan Kaymakamı Bülent Şimşek, Etili Köyü'nde halkla buluştu; vatandaş talepleri kayda alındı ve Aile Sağlığı Merkezi ziyaret edildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kaymakam Şimşek talepleri yerinde dinledi: Etili köyünde çözüm odaklı buluşma

Kaymakam Şimşek Etili köyünde halkla buluştu

Çan Kaymakamlığı koordinesinde Etili Köyü'nde düzenlenen toplantıya Çan Kaymakamı Bülent Şimşek başkanlık etti. Toplantıda daire müdürleri, Etili Köyü Muhtarı Ersin Güven ve çok sayıda köy sakini yer aldı. Muhtarlığın ev sahipliğinde yapılan oturumda vatandaşların talepleri tek tek dinlendi ve ilgili birimler tarafından kayıt altına alındı.

Taleplerin değerlendirilmesi:

Oturumda köyün altyapı ihtiyaçları, hizmet talepleri ve sosyal yaşamı ele alındı. Yetkililer, gelen şikâyet ve önerilerin kayıt altına alındığını, ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak önceliklendirme yapılacağını bildirdi. Toplantıda alınan kararlar, köyün kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması hedefiyle takip edilecek.

Aile Sağlığı Merkezi ziyareti:

Toplantının ardından Kaymakam Şimşek, Etili Köyü Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Burada görev yapan doktor ve sağlık personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı, personelin taleplerini dinledi ve sağlık hizmetlerinin devamlılığı için kolaylıklar diledi. Ziyarette sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve ihtiyaçların düzenli takibi vurgulandı.

ÇAN KAYMAKAMI BÜLENT ŞİMŞEK’TEN ETİLİ KÖYÜ’NE ZİYARET

ÇAN KAYMAKAMI BÜLENT ŞİMŞEK’TEN ETİLİ KÖYÜ’NE ZİYARET

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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