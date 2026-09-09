Manisa'da kadın kaynakçılar sanayinin nitelikli iş gücüne adım attı

Manisa'da kadın kaynakçılar mesleki yeterlilik sınavına katıldı:

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu ve Elginkan Vakfı Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi iş birliği ile yürütülen "Sanayide Kadın Eli – Kadın Kaynakçılar Yetişiyor" projesinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Mesleki eğitimlerini tamamlayan kadın kursiyerler, 9 Eylül 2026 tarihinde Saha Kalıp ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Sınavı'na katıldı.

Eğitim süreci ve sınavın içeriği:

Sınavda kursiyerler, eğitim döneminde edindikleri teorik bilgi ve uygulamalı becerileri ortaya koydu. Değerlendirme; iş sağlığı ve güvenliği kurallarından ekipman kullanımına, kaynak uygulamalarından mesleğin gerektirdiği teknik yeterliliklere kadar farklı başlıklarda yapıldı. Saha Kalıp’ın ev sahipliğinde yürütülen sınav, projenin eğitim ve belgelendirme boyutunun somutlandığı kilometre taşlarından biri olarak öne çıktı.

İstihdam hedefi ve sonraki adımlar:

Projenin amaçları arasında yalnızca teknik eğitim vermek değil, edinilen becerilerin belgelendirilmesi ve kursiyerlerin sanayi kuruluşlarında istihdama kazandırılması da bulunuyor. TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emel Uslu, kursiyerlerin eğitimden sınava uzanan yolculuğunun kurum için gurur kaynağı olduğunu belirtti ve projenin asıl hedefinin belgelendirme sonrası istihdamın sağlanması olduğunu vurguladı.

Uslu, geleneksel algıların değişmesi gerektiğine işaret ederek kaynakçılığın disiplin, dikkat ve ciddi mesleki eğitim gerektiren bir alan olduğunu söyledi. Başkan, kadınların teknik mesleklerde gösterdikleri başarı ve azmin sanayideki önyargılara güçlü bir yanıt niteliğinde olduğunu ifade etti: "Kadınlarımız sanayinin her noktasında 'Ben de varım' diyor."

Proje, Manisa sanayisinin nitelikli iş gücü ihtiyacı ile kadın istihdamını bir araya getirme hedefiyle yürütülüyor. Eğitim, belgelendirme ve istihdam sürecinin birbirini tamamladığı bu modelin, kadınların sanayide daha görünür olmasına ve ekonomik hayata katılımlarının güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor. İlerleyen dönemde kursiyerlerin istihdama yönlendirilmesi ve belgelendirme sonuçlarının iş piyasasına entegrasyonu proje takibinin öncelikli maddeleri arasında yer alacak.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN KADINLARIN ÜRETİM HAYATINA VE SANAYİ İSTİHDAMINA DAHA GÜÇLÜ KATILIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA DESTEK VERDİĞİ "SANAYİDE KADIN ELİ – KADIN KAYNAKÇILAR YETİŞİYOR" PROJESİNDE ÖNEMLİ BİR AŞAMA DAHA GERİDE BIRAKILDI.