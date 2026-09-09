Öğrencilere uygun teknoloji seçenekleri sunan Türk Telekom'un okula dönüş kampanyası

Türk Telekom’dan öğrenciler için kapsamlı 'okula dönüş' adımı

Türk Telekom, öğrencilerin eğitimde ve günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu teknolojilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni 'okula dönüş' kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında akıllı telefon, akıllı saat, tablet ve kulaklık gibi ürünler, marka mağazalarında ve online satış kanallarında öğrenciler ve velilerle buluşuyor.

Kampanya dönemi ve erişim:

Fırsatlar 4-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. İlgili ürünlere şirketin bütün satış kanallarından ulaşılabiliyor; kampanya hem fiziksel mağazalarda hem de dijital platformlarda aynı koşullarla sunuluyor.

Ürünler ve ödeme seçenekleri:

Açıklamaya göre, kampanyada 5G uyumlu akıllı telefonlar ve tabletler peşin fiyatına taksitli ödeme imkanıyla satın alınabiliyor. Akıllı saat ve kulaklıklar ise özel fiyatlar ve taksit seçenekleriyle raflarda yer alıyor. Ayrıca belirli ürünlerde ikili alımlarda ikinci üründe indirim ve farklı ödeme planları gibi ek avantajlar da mevcut.

Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ahmet Deniz, şirketin teknolojiye erişimi yaygınlaştırma hedefini vurguladı ve eğitimde fırsat eşitliğini desteklemenin önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Deniz, geniş mağaza ağı ve satış kanallarıyla Türkiye'nin 81 ilindeki öğrencilere aynı imkanın sunulmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kampanyanın kapsamı, ödeme kolaylıkları ve ikinci üründe sağlanan indirimler, hem ders takibi ve ödev hazırlama hem de sosyal kullanım ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı. Öğrenciler ve veliler, koşulları detaylı inceleyip ihtiyaçlarına uygun cihazları seçebilecek.

Şirket, kampanya süresince müşterilere yalnızca avantajlı fiyatlar değil, mağaza ve dijital temas noktalarında üst düzey bir hizmet deneyimi sunmayı da hedefliyor.

TÜRK TELEKOM BİREYSEL SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAKAN AHMET DENİZ