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Belirsizlikte yatırımda planlı ve kademeli adımlar ön plana çıkıyor

Hülya Türkmen liderliğindeki Garanti BBVA Yatırım, belirsiz piyasalarda beklemek yerine kademeli, bilanço ve nakit odaklı yatırım planı öneriyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:09

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Belirsizlikte yatırımda planlı ve kademeli adımlar ön plana çıkıyor

Garanti BBVA Yatırım, yatırımcılara planlı hareket çağrısı

Garanti BBVA Yatırım, 2026 başında görülen güçlü piyasa seyri sonrası yaz aylarında artan jeopolitik riskler ve ekonomik koşulların etkisiyle ortaya çıkan temkinli görünümde seçici ve planlı hareket etmenin önemine dikkat çekiyor. Kurum, mevduat faizlerinin cazibesiyle beklemeyi tercih eden yatırımcılar için piyasaların kademeli alım fırsatları sunduğunu vurguluyor.

Genel Müdür Hülya Türkmen, belirsizlik dönemlerinin fırsatları tamamen ortadan kaldırmadığını belirterek yatırımcıları bilgi ve analizle hareket etmeye çağırdı. Türkmen, yatırım kararlarının duygularla değil, şirketlerin uzun vadeli değer üretme potansiyeli temelinde şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

neden kademeli yaklaşım tercih edilmeli:

Türkiye ve küresel piyasalarda dalgalanmanın arttığı dönemlerde Garanti BBVA Yatırım, tek seferlik kararlar yerine kademeli yatırım, çeşitlendirme ve nakit yönetimi öneriyor. Kurumun öne çıkardığı temel noktalar arasında şunlar yer alıyor:

• Zamanlama riskini azaltmak: Yatırımı zamana yaymak, belirli fiyat seviyelerini beklemekten daha dengeli sonuçlar sağlayabilir.

• Çeşitlendirme: Farklı sektörlere yayılmak dalgalı piyasalarda portföy riskini düşürür.

• Nakit esnekliği: Bir miktar nakit bulundurmak, oluşabilecek düzeltmelerde hızlı pozisyon alma imkânı verir.

Türkmen, bu çerçeveyi özetleyerek şu ifadeyi kullandı: ‘Belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmasını beklemek yerine planlı hareket etmek, tek seferlik kararlar yerine kademeli bir yaklaşımı benimsemek, çeşitlendirmeye ve disiplinli nakit yönetimine önem vermek dalgalı dönemlerde yatırımcıların en önemli pusulası.’

öne çıkan yatırım temaları:

Platformun değerlendirmesine göre önümüzdeki dönemde iki ana tema öne çıkıyor. Birinci tema, ekonomik yavaşlama dönemlerinde talebin görece güçlü kaldığı gıda perakendesi, telekomünikasyon, elektrik üretimi ve sağlık gibi defansif sektörleri içeriyor. İkinci tema ise büyüme potansiyelini koruyan şirketleri kapsıyor; bunlar arasında güçlü ihracat ağına sahip sanayi şirketleri, savunma sanayi, yazılım, teknoloji ve yapay zekâ alanları yer alıyor.

Türkiye özelinde havacılık, savunma sanayi, gıda perakendesi ve seçili sanayi şirketleri; küresel ölçekte ise teknoloji ve yapay zekâ şirketleri yatırımcıların radarında tutulması gereken başlıklar olarak öne çıkıyor. Ayrıca, değerleme açısından cazip seviyelere yaklaşan bankacılık hisseleri de seçici şekilde izlenebilir.

Türkiye piyasalarında yüksek faiz dönemlerini takip eden 12-24 aylık süreçte hisse senetlerinin yeniden öne çıkabildiği gözlemi, yatırımcıların ideal koşulları beklemek yerine esnek ve uzun vadeli hedeflere odaklı strateji oluşturmasının önemini destekliyor.

Garanti BBVA Yatırım, hisse senedi pozisyonu bulunmayan veya sınırlı pozisyona sahip yatırımcılar için mevcut düzeltmelerin planlı ve kademeli bir başlangıç fırsatı sunduğunu, mevcut yatırımcılar içinse portföyleri değerlendirmek adına bir imkan olduğunu vurguluyor. Kurum, yatırımcıları bilgi ve analizle desteklemek amacıyla eTrader üzerinden yurt içi ve yurt dışı hisselere ilişkin günlük yatırım fikirleri ve stratejiler paylaşıyor.

Sonuç olarak, Garanti BBVA Yatırım’a göre ‘Keşke dememek için iyi bir plan yapmak gerekiyor’: belirsizlik dönemlerinde disiplinli, bilanço odaklı ve kademeli bir yatırım yaklaşımı, riskleri yönetirken fırsatları değerlendirmeye yardımcı olacaktır.

GARANTİ BBVA YATIRIM GENEL MÜDÜRÜ HÜLYA TÜRKMEN

GARANTİ BBVA YATIRIM GENEL MÜDÜRÜ HÜLYA TÜRKMEN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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