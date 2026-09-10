Belediye önünde silah ve kılıçla bekleyen kişi teslim oldu

olayın gelişimi:

Kastamonu Belediyesinde çalıştığını ve işten çıkarıldığını iddia eden M.Ö., aracıyla belediye binası önüne geldi. Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek isteyen M.Ö., talebinin karşılanmaması üzerine yanındaki silah ve kılıç ile belediye önünde beklemeye başladı.

Sık sık bağırarak "ekmeğimle oynadığınız" diyen M.Ö., görüşmekte ısrar etti. Bu sırada zaman zaman havaya ateş açtı ve çevrede korku oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

polis müdahalesi ve gözaltı:

Olay yerine gelen ekipler, sinir krizi geçirdiği gözlenen M.Ö.'yü ikna etmeye çalıştı. Yapılan çabalar sonucunda şüpheli elindeki silahı ve bıçağı bırakarak teslim oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, belediye önünde inceleme yaparken olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen aracın çekici yardımıyla belediye önünden kaldırıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KASTAMONU BELEDİYESİNDE ÇALIŞAN VE İŞTEN ÇIKARILDIĞINI İDDİA EDEN ŞAHIS, ARAÇLA KASTAMONU BELEDİYESİ ÖNÜNE GELEREK ELİNDE SİLAH VE KILIÇLA BELEDİYEYİ BASTI. HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN İKNA ÇALIŞMALARI SONRASINDA GÖZALTINA ALINDI.