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Eflani'de güngören mahallesi'nde samanlık alevlere teslim oldu

Karabük'ün Eflani ilçesi Güngören köyü Mahmutlar Mahallesi'nde çıkan yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, ekipler söndürdü.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 22:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eflani'de güngören mahallesi'nde samanlık alevlere teslim oldu

yangının çıktığı nokta ve etkileri:

Karabük'ün Eflani ilçesi Güngören köyü Mahmutlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir samanlıkta yangın çıktı. Yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

müdahale ve başlatılan inceleme:

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti için inceleme başlatıldı.

Alevlere teslim olan samanlık kül oldu

Alevlere teslim olan samanlık kül oldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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