Eflani'de güngören mahallesi'nde samanlık alevlere teslim oldu

yangının çıktığı nokta ve etkileri:

Karabük'ün Eflani ilçesi Güngören köyü Mahmutlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir samanlıkta yangın çıktı. Yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

müdahale ve başlatılan inceleme:

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti için inceleme başlatıldı.

Alevlere teslim olan samanlık kül oldu