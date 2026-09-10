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Datça açıklarında durdurulan kaçışta 8 kişi tutuklandı

Datça'dan Peter Pan ile yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 9 FETÖ/PDY şüphelisinden 8'i tutuklandı; teknede para ve 3 sahte Belçika kimliği bulundu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 22:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Datça açıklarında durdurulan kaçışta 8 kişi tutuklandı

Datça açıklarında Peter Pan operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki örgüt mensuplarına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda kaçış planının uygulamaya konulduğu tespit edildi.

Çalışma kapsamında, Muğla'nın Datça ilçesinden hareket eden Rus bayraklı Peter Pan isimli tekne uluslararası sulara yakın bir noktada durduruldu. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile koordineli operasyonda tekne kaptanı H.Y. ile beraber 9 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

operasyon ve ele geçirilen deliller:

Teknede yapılan aramada 40 bin 80 euro, 200 dolar ve 4 bin 752 TL ile birlikte, Belçika'ya ait 3 sahte kimlik ele geçirildi. Operasyonun ardından tekneye el konuldu ve delillere el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

adli süreç ve tutuklamalar:

Yakalanan şüpheliler hakkında, örgüt mensubu oldukları iddiasıyla adli işlem başlatıldı. İddialara göre 9 şüpheliye FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapılırken, tekne kaptanı H.Y. hakkında örgüte yardım etme ve göçmen kaçakçılığı suçlarından soruşturma başlatıldı.

Muğla Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden D.G. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler olarak kayıtlı olan M.S., S.B., Y.G., H.A., M.D., N.K., M.K. ile tekne kaptanı H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma ve soruşturma sonrası koordinasyon çalışmalarının, işlemlere katılan istihbarat ve emniyet birimleri tarafından sürdürüldüğü, tekne ve ele geçirilen materyallerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDEN RUS BAYRAKLI PETER PAN İSİMLİ TEKNEYLE YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN 9...

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDEN RUS BAYRAKLI PETER PAN İSİMLİ TEKNEYLE YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN 9 FETÖ/PDY ŞÜPHELİSİ İLE TEKNE KAPTANI, DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANMIŞTI. ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA, TEKNE KAPTANI DAHİL 8 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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