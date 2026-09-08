Uzun süreli yoğun stres ruh sağlığını zayıflatıyor

Ne zaman stres sorun haline gelir:

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Akif Taşdemir, günlük hayatın yoğun temposu, yorucu çalışma koşulları, ekonomik kaygılar ve ardı ardına gelen sorumlulukların stresin başlıca tetikleyicileri olduğunu vurguluyor. Taşdemir, stresin kendi başına anlık ve geçici bir tepki olduğunu; ancak uzun süre devam etmesi ve kişinin günlük işlevselliğini bozması halinde ruhsal sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

Uzun süreli ve kontrolsüz stres; sürekli kaygı, tahammülsüzlük, öfke, konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık, motivasyon kaybı ve sürekli yorgunluk gibi işaretlerle kendini gösteriyor. Bu belirtiler günlük yaşamı olumsuz etkiliyorsa durumun ciddiyetle ele alınması gerektiğini söylüyor.

Fiziksel belirtiler ve sosyal etkiler:

Taşdemir, yoğun stresin yalnızca ruhsal değil, aynı zamanda bedensel belirtilere de neden olabildiğini ifade ediyor. Öne çıkan fiziksel belirtiler arasında uyku bozukluğu, baş ağrısı, kas gerginliği, mide-bağırsak sorunları, çarpıntı ve iştah değişiklikleri bulunuyor. Ayrıca kişinin sosyal çevresinden uzaklaşması ve daha önce keyif aldığı aktivitelerden kopması da dikkat edilmesi gereken işaretler olarak sıralanıyor.

Stresin ciddi bir probleme dönüşüp dönüşmediğini anlamada en kritik gösterge, kişinin işe veya okula odaklanamaması, günlük sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanması ve aile ile arkadaş ilişkilerinde bozulma yaşanmasıdır. Taşdemir, bu durumların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Baş etme yöntemleri ve uyarı işaretleri:

Stresle başa çıkma stratejileri arasında düzenli uyku, fiziksel aktivite, günlük rutin oluşturma, yakınlarla iletişim kurma ve yeterli dinlenme yer alıyor. Taşdemir, "Her stres yaşayan kişi ruh sağlığı sorunu yaşamaz. Önemli olan stresin ne kadar sürdüğü, ne kadar yoğun olduğu ve kişinin günlük hayatını ne ölçüde etkilediğidir" diyerek ölçütün sürdürülebilirlik ve işlevsellik olduğunu hatırlatıyor.

Uyarı işaretleri olarak alkol ve tütün kullanımında artış, aşırı yemek yeme ya da sosyal hayattan tamamen çekilme gibi davranış değişiklikleri belirtiliyor; bu tür eğilimler varsa profesyonel destek aramanın önemi vurgulanıyor.

Özetle, kısa süreli stres normal ve çoğu zaman yönetilebilir olsa da, uzun süreli ve yoğun stresin ruhsal ve fiziksel sağlığı olumsuz etkileyebileceği unutulmamalı; belirtiler günlük yaşamı bozuyorsa uzman desteği düşünülmelidir.

PSİKİYATRİ UZMANI DR. AKİF TAŞDEMİR