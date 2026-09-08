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Sivas Nuri Demirağ havalimanı yedi ayda 279 bine yakın yolcu ağırladı

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, 2026 ocak-temmuz döneminde 278.905 yolcu ağırladı; temmuzda 48.218 yolcu, uçak trafiği 392 ve yük 477 ton oldu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sivas Nuri Demirağ havalimanı yedi ayda 279 bine yakın yolcu ağırladı

Sivas Nuri Demirağ havalimanı verileri

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 Temmuz ayına ilişkin havalimanı istatistiklerini açıkladı. Buna göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı Temmuz ayında 48.218 yolcuya hizmet verdi; aynı ayda gerçekleşen uçak trafiği 392, taşınan yük miktarı ise 477 ton olarak kayda geçti.

Temmuz ayının öne çıkanları:

Temmuz verileri, havalimanının yaz dönemi trafiğinin canlandığını gösteriyor. 48.218 yolcu sayısı, aylık hareketliliğin üstünde bir talep işaret ederken, uçak hareketleri ve yük miktarı da sırasıyla 392 ve 477 ton düzeyinde gerçekleşti.

Ocak-temmuz dönemi toplamı:

Yılın ocak-temmuz döneminde havalimanından yararlanan toplam yolcu sayısı 278.905 olarak açıklandı. Bu 7 aylık dönemde toplam uçak trafiği 2.124, taşınan yük miktarı ise 2.346 ton olarak kaydedildi.

Bu verilerden hareketle hesaplanan ortalamalara göre ocak-temmuz dönemi boyunca aylık ortalama yolcu sayısı yaklaşık 39.844, aylık ortalama uçak trafiği yaklaşık 303 ve aylık ortalama yük miktarı yaklaşık 335 ton olarak bulunuyor. Temmuz ayı verileri bu ortalamaların üzerinde seyrediyor ve havalimanının dönemsel hareketliliğine işaret ediyor.

NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI 7 AYDA 279 BİN YOLCU AĞIRLADI

NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI 7 AYDA 279 BİN YOLCU AĞIRLADI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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