Kaymakam Battal incir hasadında üreticilerle sahada buluştu

Kaymakam Battal üreticilerle saha ziyaretinde:

Aydın’ın Karacasu ilçesinde devam eden incir hasadı sırasında Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rahmi Şendalgıç ile birlikte Dereköy Mahallesi’nde üretici Erdoğan Aytaç ve ailesini ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Hasat sahasında gözlem ve görüşmeler:

Kaymakam Battal, üreticinin bahçesindeki çalışmaları takip ederek incir üretimi süreci ve uygulanan yöntemler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında üreticilerin talep ve sorunlarına kulak veren Battal, sahadaki doğrudan gözlemlerin tarımsal destek ve uygulamaların şekillendirilmesinde yol gösterici olduğunu vurguladı.

Destek vurgusu ve iyi dilekler:

Görüş alışverişinde bulunan Battal, tarımsal üretimin ve üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Ziyaretin sonunda emek ve alın teriyle üretim yapan tüm üreticilere bereketli ve hayırlı bir hasat sezonu dileyen Kaymakam Battal, idarenin üreticilerin yanında olduğunu ifade etti.

AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE İNCİR HASADI DEVAM EDERKEN, KARACASU KAYMAKAMI İSMAİL BATTAL ÜRETİCİLERİ ZİYARET EDEREK HASAT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.