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Kaymakam Battal incir hasadında üreticilerle sahada buluştu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam İsmail Battal, incir hasadını yerinde inceledi; üreticilerin talep ve sorunlarını dinleyip destek vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kaymakam Battal incir hasadında üreticilerle sahada buluştu

Kaymakam Battal üreticilerle saha ziyaretinde:

Aydın’ın Karacasu ilçesinde devam eden incir hasadı sırasında Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rahmi Şendalgıç ile birlikte Dereköy Mahallesi’nde üretici Erdoğan Aytaç ve ailesini ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Hasat sahasında gözlem ve görüşmeler:

Kaymakam Battal, üreticinin bahçesindeki çalışmaları takip ederek incir üretimi süreci ve uygulanan yöntemler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında üreticilerin talep ve sorunlarına kulak veren Battal, sahadaki doğrudan gözlemlerin tarımsal destek ve uygulamaların şekillendirilmesinde yol gösterici olduğunu vurguladı.

Destek vurgusu ve iyi dilekler:

Görüş alışverişinde bulunan Battal, tarımsal üretimin ve üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Ziyaretin sonunda emek ve alın teriyle üretim yapan tüm üreticilere bereketli ve hayırlı bir hasat sezonu dileyen Kaymakam Battal, idarenin üreticilerin yanında olduğunu ifade etti.

AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE İNCİR HASADI DEVAM EDERKEN, KARACASU KAYMAKAMI İSMAİL BATTAL...

AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE İNCİR HASADI DEVAM EDERKEN, KARACASU KAYMAKAMI İSMAİL BATTAL ÜRETİCİLERİ ZİYARET EDEREK HASAT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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