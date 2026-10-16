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Belediyede minik ziyaretçiler başkan Çetinkaya ile tanıştı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, özel okul anaokulu öğrencilerini belediyede ağırlayıp birimleri gezdirerek makamında sohbet edip hediye verdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Belediyede minik ziyaretçiler başkan Çetinkaya ile tanıştı

Belediyede sıcak karşılamalar

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentte eğitim veren özel bir okulun anaokulu öğrencilerini belediye binasında karşıladı. Öğrenciler ve öğretmenleri, belediyenin farklı birimlerini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye birimlerinde tanıtım:

Minikler, birimler arasında yapılan kısa gezilerde belediyenin görev alanları ve personelin günlük işleri hakkında açıklamalar dinledi. Çalışanlar, çocuklara uygulamalı ve yaş seviyelerine uygun bilgiler vererek, yerel yönetimin işleyişini basit örneklerle anlattı.

Makamdaki buluşma ve sohbet:

Gezi sonunda öğrenciler başkanın makamına geçti. Çetinkaya, çocuklarla yakından ilgilenip merak ettikleri soruları içtenlikle yanıtladı. Ziyaret sırasında başkanın şu sözleri öne çıktı: "Minik evlatlarımızın cıvıl cıvıl neşesi, güler yüzü ve merakı bizlere de mutluluk veriyor. Belediyemizi gezmeleri, çalışma arkadaşlarımızın görevlerini tanımaları ve yaptığımız çalışmaları yakından görmeleri bizim için çok kıymetli. Makamımızda birlikte sohbet etmek, onların merak ettikleri soruları dinlemek de çok güzeldi. Çocuklarımızın kendilerini rahatça ifade edebilmelerini, soru sorarak öğrenmelerini ve yaşadıkları şehri tanımalarını önemsiyorum. Geleceğimizin umudu olan tüm evlatlarımıza başarılarla dolu, mutlu bir eğitim hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hediyeler, ikram ve hatıra fotoğrafı:

Ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verildi, ikramlar sunuldu ve etkinlik, öğrenci ve öğretmenlerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Etkinlik, miniklerin yerel yönetimi tanımasına ve meraklarını gidererek sosyal deneyim kazanmalarına katkı sağladı.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, KARABÜK&#039;TE EĞİTİM VEREN ÖZEL OKULUN ANAOKULU...

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, KARABÜK'TE EĞİTİM VEREN ÖZEL OKULUN ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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