Azerbaycan'ın 35'inci bağımsızlık yılı: Türk dünyasının geleceği Anadolu'da konuşuldu

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası kongre açıldı

Anadolu Üniversitesi, Azerbaycan’ın yeniden bağımsızlığının 35'inci yılı dolayısıyla "Yeniden Bağımsızlığının 35. Yılında Uluslararası Azerbaycan Kongresi"ne ev sahipliği yaptı. Kongre açılış programı Sinema Anadolu’da gerçekleştirildi ve organizasyonun koordinatörlüğünü Prof. Dr. Burhan Sayılır yürüttü. Etkinlikte Azerbaycan’ın bağımsızlık süreci, jeopolitik konumu, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve ülkenin uluslararası arenadaki yeri gibi başlıklar ele alındı.

Açılışta öne çıkan mesajlar:

Açılışa; Prof. Dr. İlyas Topsakal, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dr. Fuzuli Majidli, Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Karabağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Bayramov, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve yabancı konuk katıldı.

Prof. Dr. İlyas Topsakal Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağların siyasi sınırların ötesinde ortak tarih ve kültür temelinde şekillendiğini vurguladı ve iki ülkenin ilişkilerinin dış müdahalelerle zayıflatılamayacağını belirtti. Topsakal, sınırları ve kuralları farklı olsa da iki halkın aynı milletin evlatları olduğuna dikkat çekti.

Dr. Fuzuli Majidli ise Azerbaycan’ın bağımsızlığının ardından Türkiye ile ilişkilerin stratejik ortaklığa dönüştüğünü, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve TANAP gibi enerji projeleri ile Şuşa Beyannamesi’nin iş birliğini pekiştirdiğini kaydetti. Majidli, iki ülke ilişkilerinin temeli olarak karşılıklı sevgi ve güveni gösterdi.

Valeh Hacıyev kongrenin kardeşliğin güçlenmesi açısından taşıdığı öneme değindi; Karabağ Zaferi ve Şuşa Beyannamesi’nin ilişkilerin gelişmesinde belirleyici olduğunu söyledi. Hacıyev genç kuşaklara iki ülkenin ortak değerlerini geleceğe taşıma çağrısı yaptı.

Kongrede tartışılan konular ve paralel oturumlar:

Kongre programı, Azerbaycan’ın 1991’den bu yana geçirdiği siyasi, ekonomik, kültürel ve diplomatik dönüşümleri farklı disiplinlerden bakışlarla değerlendirecek paralel oturumlar içeriyor. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen ilk oturumda Prof. Dr. Gökhan Güneysu moderatörlüğünde Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesi, Karabağ Zaferi ve diaspora faaliyetleri ele alındı.

Oturumda konuşan emekli Tuğgeneral ve eski askeri ataşe Yücel Karauz, Karabağ Zaferi’nin tarihsel önemini ve Azerbaycan ordusunun modernizasyonuna ilişkin gözlemlerini paylaştı; yapay zekâ destekli otonom sistemlerin askerî alandaki rolüne dikkat çekti. Diaspora çalışmalarına değinen Hacıyev ise 21 ülkede kurulan 33 Azerbaycan Evi örneği üzerinden uluslararası alandaki tanıtım ve savunma faaliyetlerini aktardı.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel kongrenin iki ülke ilişkilerini güçlendirecek sonuçlar üreteceğine atıfta bulunarak, halklar arası birlikteliği zedelemeye yönelik söylemlerin etkisiz kalacağını vurguladı ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin "et ile tırnak" benzetmesiyle özetlenebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Burhan Sayılır Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin jeopolitik, ekonomik, askerî ve kültürel açılardan stratejik önem taşıdığını; Şuşa Beyannamesi ile doğal müttefikliğin resmiyet kazandığını belirtti. Sayılır kongrenin iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini akademik zeminde güçlendirmesini hedeflediğini söyledi.

Kongre, 17 Ekim Cumartesi gününe kadar Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde paralel oturumlarla devam edecek. Oturumlarda uluslararası ilişkiler, jeopolitik ve jeostrateji, kültürel ve ekonomik gelişim gibi başlıklarda uzman akademisyenler değerlendirmelerini paylaşacak. Kongre, Azerbaycan’ın tarihsel ve güncel süreçlerinin farklı boyutlarıyla ele alınmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

ESKİŞEHİR'DE, AZERBAYCAN'IN YENİDEN BAĞIMSIZLIĞINI KAZANMASININ 35'İNCİ YILI DOLAYISIYLA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "YENİDEN BAĞIMSIZLIĞININ 35. YILINDA ULUSLARARASI AZERBAYCAN KONGRESİ" AÇILIŞ PROGRAMIYLA BAŞLADI.