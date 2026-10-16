Eğitimin öncelikleri masaya yatırıldı: Sincik'te ekim değerlendirmesi

Toplantı ve katılım

Sincik ilçesinde Ekim ayı eğitim değerlendirme toplantısı, Kaymakam Fatih Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Tanrıverdi ile ilçedeki okul müdürleri katıldı. Toplantıda, mevcut eğitim faaliyetlerinin durumu ve öncelikli sorun alanları kapsamlı şekilde ele alındı.

gündemdeki ana başlıklar:

Katılımcılar, akademik başarı düzeyinin yükseltilmesine yönelik çalışmaları, okul güvenliği konusundaki eksiklikleri ve taşımalı eğitim sürecinde yaşanan sıkıntıları değerlendirdi. Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için okulların fiziki şartları, temizlik ve bakım ihtiyaçları toplantının önemli gündem maddelerini oluşturdu.

çözüm odaklı değerlendirme ve yol haritası:

Toplantıda eğitim-öğretim süreçlerinin daha verimli yürütülmesi ve öğrencilerin akademik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı. Okul yöneticileriyle yapılan değerlendirmelerde önceliklerin belirlenmesi, bakım-onarım taleplerinin önceliklendirilmesi ve taşımalı eğitimde karşılaşılan sorunlara pratik çözümler geliştirilmesi üzerinde duruldu. Ayrıca yürütülen çalışmaların takibi ve eksikliklerin giderilmesi için iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

İlçedeki eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik bu değerlendirme toplantısı, belirlenen gündem maddeleri ve yapılabilecek uygulamalar tartışıldıktan sonra sona erdi.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE EKİM AYI EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI, KAYMAKAM FATİH YILDIZ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.